Якутяне приняли участие в монгольском фестивале «Мөнх Тэнгэр»

С 6 по 8 июля на центральной площади столицы Монголии Улан-Батор прошёл красочный фестиваль искусства и культуры «Мөнх Тэнгэр» — «Вечное Небо».

Организаторами известного на весь мир монгольского фестиваля выступила Мэрия города совместно с Министерством образования, культуры и науки государства. 4 июля в страну Вечного синего неба прибыла делегация из Якутии, состоящая из сотрудников Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» и Союза художников Якутии.

Не переводя духу дружная команда приступила к оформлению выставки Республики Саха (Якутия). Приглашающая сторона предоставила гэр (прим. ред. монгольская юрта) в самом центре площади Сухэ-Батора. Помимо Республики Саха (Якутия) в знаменательном «Мөнх Тэнгэр» приняли участие более 200 гостей из Бурятии, Калмыкии, Тывы, Алтая, Китая, Автономного района Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и Кукунорские (Хөх Нуур) монголы. А также монгольские профессиональные художники и предприниматели, занимающиеся культурным наследием.

Смотреть стрим из Якутского гэра.

Во время фестиваля успешно прошли мини-наадам, выставки великих ханов, этно-концерт, показ национальных костюмов разных народностей. Звездой мероприятия стал сотрудник Центра «Симэх», народный мастер Азияна Харлампьева.