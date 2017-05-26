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Республика
26 мая 2017, 10:26
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Якутяне приняли участие в мероприятии «Оборудование и технологии капитального ремонта зданий»

Делегация Якутии приняла участие во Всероссийской выставке и конференции «Оборудование и технологии капитального ремонта зданий»

Мероприятие проводилось 23-24 мая в Москве при участии Государственной Думы, Минстроя России, государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, Общественной палаты города Москвы.

Выставку посетили Леонид Шибаев — генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, Василий Рейнбуш – генеральный директор ОО «Нордвестстрой» и Клим Синица – генеральный директор ООО «Атман».

Основной задачей Всероссийской выставки и конференции являлось обсуждение организационных и правовых вопросов, демонстрация оборудования и технологий для капитального ремонта зданий.

В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание на тему «Меры государственной поддержки и технологии проведения энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов». Модератором выступил председатель Комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Общественной палаты города Москвы Александр Козлов.

Открывая работу пленарного заседания, Александр Козлов подчеркнул:

— Сегодня мы обсуждаем одну из ключевых тем — капитальный ремонт многоквартирных домов. Важно отметить, что совместно с данной темой обсуждается возможность применения энергоэффективных технологий. Ведь сегодня собственники жилья ждут от капитального ремонта наиболее качественных изменений. Надеюсь, на сегодняшнем мероприятии мы совместными усилиями сможем выработать стратегию развития заданной темы и сформируем список лучших практик.

Василий Рейнбуш после осмотра и знакомства с выставкой отметил, что такие выставки, в которых представлены передовые новинки в области энергоэффективного капитального ремонта очень полезны и актуальны. «Капитальный ремонт на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых тем. Ведь большинство собственников жилья сегодня задумываются о том, как сократить оплату за коммунальные услуги. На сегодняшний день вопрос применения энергоэффективных технологий при проведении капитального ремонта становится более актуальным. Хочу обратить внимание, что, на мой взгляд, необходимо применять отечественные материалы при проведении ремонтных работ. Вопрос импортозамещения является одним из приоритетных. Также считаю, что применение современных технологий должно влиять не только на внешний вид здания и комфортность проживания в нем, но и на сокращение коммунальных платежей» — отметил Василий Рейнбуш.

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Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).
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