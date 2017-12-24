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24 декабря 2017, 12:37
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Якутяне приняли участие в ХVII съезде «Единой России»

23 декабря глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ принял участие в пленарном заседании XVII съезда «Единой России». По его мнению, ключевой задачей партии сегодня является усиление работы на региональном уровне.

Центральным событием пленарного заседания стало программное выступление Владимира ПУТИНА, заявившего, что «Единая Россия» должна честно обозначить с охраняющиеся проблемы и настойчиво их решать, устраняя всё, что мешает идти вперёд и добиваться результатов. «Впереди очень много значимых, не терпящих отлагательства дел, а всё, что удалось, – это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития», — подчеркнул глава государства.
Путин напомнил, что «Единая Россия» создавалась на сложном этапе жизни страны, когда ей была нужна мощная объединяющая политическая сила. И по словам президента, партия заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан. При этом политическая система в Российской Федерации, убеждён Владимир Владимирович, постоянно развивается, становится более гибкой, отвечающей потребностям граждан. «Необратимость достижений и перемен – это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угрозы потрясений, создать условия для роста благополучия граждан. Достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека», — призвал Путин.
Одновременно он выделил важность бережного отношения к сложившейся в обществе системе базовых ценностей: патриотизму, межнациональному согласию, уважению к своей истории, культуре, традициям, правам и свободам. «Опора на эти ценности умножает стремление работать ради общего блага, питает энергией добровольческую, волонтерскую деятельность. Самоотверженные люди вносят бесценный вклад в решение конкретных задач, они не ждут, когда кто-то сделает что-то за низ или без них», — констатировал глава государства, добавив, что такая ответственность граждан, их участие в формировании и реализации повестки развития – это основа сильного, зрелого гражданского общества, устойчивой политической государственной системы.

Также Владимир Путин считает, что нужно и дальше расширять механизмы демократии в России, с уважением относиться к дееспособной оппозиции, поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений и подходов к решениям задач. С другой стороны, быть оппозицией – это значит не только «спорить с властью или обвинять её во всех смертных грехах», а быть ответственным, иметь ясную программу позитивных действий.
Глава государства видит гарантию необратимых перемен в сильном, ответственном и свободном гражданском обществе, которое не приемлет популизма и пустой болтовни, устойчиво к любым попыткам дестабилизации и никогда не даст погрузить Россию в хаос, сбить её с пути, сделать слабой и зависимой.
Кроме того, президент настаивает на борьбе с коррупцией и равнодушием к проблемам людей. «Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили: от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой», — заключил Путин.

Егор Борисов, возглавлявший на съезде делегацию Республики Саха (Якутия), рассказал, что в выступлении Владимира Путина он услышал объективный и глубокий взгляд на сегодняшнюю ситуацию в стране. «Мне приятно, что мои собственные представления о смысле и приоритетах государственной политики, о том, как власть должна выстраивать отношения с обществом, совпадают с тезисами президента страны. Многое из того, о чём сегодня говорил Владимир Владимирович, в нашей республике уже делается и даёт определённые результаты», — сделал вывод глава Якутии.

3247680 01.12.2017 1 декабря 2017. Исполняющий обязанности секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время приема граждан председателем Всероссийской политической партии «Единая Россия», премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Краснодарском крае. Екатерина Штукина / РИА Новости


С его точки зрения, съезд «Единой России» показал: партия готова меняться, находить свежие ресурсы, внедрять новые идеи. «Секретарем Генерального совета партии утвержден Андрей Анатольевич ТУРЧАК. Он побывал в регионах, во всех федеральных округах, а начал с Якутии. Мы много с ним общались, делились своими мнениями. Имея опыт руководства субъектом, он понимает, что партия должна усиливать позиции в первую очередь в регионах. Это было отражено непосредственно в разговорах, на круглых столах», — прокомментировал Егор Афанасьевич.
Из прозвучавшего выступления председателя партии Дмитрия МЕДВЕДЕВА также следует, что партийная работа нуждается в улучшении системы администрирования и финансирования, чтобы сконцентрироваться на самых актуальных вопросах. «Мы понимаем, «Единая Россия» в последние десятилетия берет на себя всю полноту ответственности за судьбу страны, несмотря на определенные сложности и возникающие проблемы, внешние и внутренние вызовы. Соответственно эта работа должна быть эффективно организована не только на руководящем уровне, но и на местах», — резюмировал Егор Борисов.
Решение конкретных проблем на системной основе – это то, чего ждут от «Единой России» граждане. И партия приложит все силы, чтобы оправдать это доверие. Об этом на съезде сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Также съезд поддержал решение Владимира Путина о самовыдвижении в качестве кандидата на должность Президента РФ на выборах в 2018 году.
XVII съезд партии «Единая Россия» состоялся 22-23 декабря в Москве. В его работе приняли участие 455 делегатов от 85 региональных отделений и свыше двух тысяч гостей. В состав делегации Республики Саха (Якутия), кроме руководства регионального отделения, вошли депутат Государственной Думы России Галина ДАНЧИКОВА, народные депутаты РС(Я), представители из Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Намского, Хангаласского улусов и города Якутска.

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Источник: egorborisov.ru. Фото: Сергей БОБЫЛЁВ (ТАСС), официальный сайт «Единой России».
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