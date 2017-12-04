Якутяне принимают участие в VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Сегодня, 4 декабря, в Санкт-Петербурге стартует VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». В мероприятии принимает участие делегация Республики Саха (Якутия) под руководством главы Якутии Егора Борисова.

Арктический форум, ежегодно проводимый с 2011 года межрегиональной общественной организацией «Ассоциация полярников», является площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития арктических и приравненных к ним территорий. Активными участниками масштабного мероприятия традиционно являются представители Якутии – арктического региона, 40% территории которого находится за Полярным кругом. Республике присущи проблемы, характерные для всех арктических регионов: соблюдение экологической безопасности на хрупких арктических территориях при их промышленном освоении, сложность транспортных схем, длительный период доставки оборудования и материалов, сезонность работ, короткий строительный сезон, сложности с обеспечением северного завоза, снабжением населения арктических и северных районов, отток населения, организация медицинской помощи, сохранение самобытного образа жизни коренных малочисленных народов и мест их проживания и многое другое.

Напомним, в августе текущего года принята новая редакция государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Ключевыми механизмами её реализации призваны стать опорные зоны – комплексные проекты социально-экономического развития Арктической зоны страны, направленные на достижение стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике. Осуществление пилотных проектов по непосредственному созданию опорных зон намечено на 2018-2020 годы, а их функционирование на 2021-2025 годы.

В этой связи Арктический форум откроется пленарным заседанием на тему «Опорные зоны: региональные модели и роль государства», в рамках которой глава Якутии Егор Борисов выступит с докладом и поделится своим видением создания Северо-Якутской опорной зоны. Напомним, идею создания данной опорной зоны выдвинул глава республики в ходе проведения Петербургского международного экономического форума в 2016 году.

Кроме того, в первый день форума, 4 декабря, президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров и глава Якутии Егор Борисов намерены подписать соглашение о сотрудничестве.

После пленарного заедания в первый день форума будет проведён ряд панельных дискуссий и рабочих сессий, в ходе которых с докладами выступят представители якутской делегации. Так, на рабочей сессии на тему «Инвестиционная деятельность в Арктике: проблемы и механизмы регулирования» с докладом о реализации инвестиционных проектов на арктической территории республики должен выступить первый заместитель председателя правительства республики – министр экономики региона Михаил Осипов.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Александра Рофе в ходе рабочей сессии «Обеспечение доступного авиасообщения» должна рассказать о развитии авиасообщения в республике. Перспективами развития электроэнергетики и возобновляемых источников энергии в арктических районах на рабочей сессии «Энергоснабжение Арктики: проблемы и возможности малой генерации» поделится первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Николай Дураев.

На рабочей сессии «Социальная политика государства и компаний в Арктике» запланированы выступления председателя Госкомитета РС (Я) по делам Арктики Прокопия Николаева и руководителя Центра социальных проблем труда Академии наук РС (Я) Геннадия Толстых. Спикером панельной дискуссии «Наука как основа развития Арктики» станет ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева. Она поделится мыслями о культурологических горизонтах Арктики. На рабочей сессии «Особенности строительства в полярных условиях» планируется выступление народного депутата республики, председателя постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

Основным вопросом второго дня форума, 5 декабря, станут вопросы социально-экономического развития полярных регионов, в рамках которых обсудят важные аспекты государственной политики в Арктике. В этот же день на площадке форума состоится очередное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. В работе Госкомиссии примет участие глава Якутии Егор Борисов.