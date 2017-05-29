Якутяне принимают участие в I-м съезде Ассамблеи народов Евразии

Делегация Якутии во главе с заместителем председателя правительства Михаилом Гуляевым 27-29 мая участвует в работе первого съезда Ассамблеи народов Евразии. Он проходит в Москве с участием участие более тысячи человек из 60 стран Европы и Азии.

Республику Саха (Якутия) представляют министр по развитию институтов гражданского общества Сардана Гурьева, государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов, первый заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Анатолий Добрянцев, народные депутаты Павел Пинигин, Гульсум Бейсембаева, генеральный директор Дома дружбы имени А.Е. Кулаковского Яна Игнатьева и другие представители общественности Якутии.

Михаил Гуляев, Яна Игнатьева и другие выступили модераторами нескольких площадок съезда. Его программа включает в себя более 30 деловых мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, тематические сессии, «круглые столы», мастер-классы, выставки. В рамках съезда проходит международный фестиваль кинофильмов евразийского производства и фестиваль национальных культур народов Евразии.

Главным итогом первого дня работы съезда стало учреждение международной неправительственной организации «Ассамблея народов Евразии». Делегаты избрали генерального секретаря, 3 сопредседателей Ассамблеи, которые представляют Францию, Индию и Россию, одобрили Устав Ассамблеи. Принято решение, что штаб-квартира организации будет находится в Москве. «Главной целью международной организации «Ассамблея народов Евразии» является консолидация всех здоровых сил во имя идей мира, против войны, насилия и вооруженных конфликтов. Итоги и идеи Ассамблеи народов Евразии будут представлены в Якутске в ходе предстоящих в июне Гражданского форума и V съезда Ассамблеи народов Якутии», – сообщила Сардана Гурьева, которая является членом оргкомитета первого съезда Ассамблеи народов Евразии.

По мнению руководителя делегации республики Михаила Гуляева, съезд Ассамблеи народов Евразии показал огромную заинтересованность стран в создании новой общественной организации. «Все участники мероприятие едины в мнении о необходимости учреждения неправительственной международной организации, к мнению которого будут прислушиваться во всем мире», – отметил Михаил Гуляев.

В ходе съезда Михаил Гуляев и Павел Пинигин приняли участие в работе площадки «Национальные виды спорта – часть культуры народов Евразии». Участники мероприятия обсудили перспективы национальных видов спорта как площадки олимпийского движения.

По мнению Андрея Борисова, в Москве происходит историческое событие – формируется новое большое общественное движение, направленное на объединение народов вокруг идей гуманизма и добрососедства. «Очень важно, что идея создания Ассамблеи народов Евразии исходит не от государственной власти, а от самого общества. И это показатель зрелости нашего гражданского общества. Уверен, Ассамблея народов Евразии успешно объединит огромный потенциал духовного развития, духовного творчества народов Евразии», – заявил Андрей Борисов.

Сегодня делегаты Якутии примут участие в работе пленарного заседания VII Съезда Ассамблеи народов России и первого съезда Ассамблеи народов Евразии. Работа второго дня съезда завершится гала-концертом Евразийского фестиваля национальных культур «Мелодии Единства».