Якутяне представили в Вологде сборник стихов Шаламова «О, Север – век и миг!»

Новые издания представили на литературно-музыкальном вечере «Я с вами – и живой», посвященном 110-летию со дня рождения Варлама ШАЛАМОВА. Традиционная встреча исследователей творчества писателя и вологжан состоялась 18 июня в Шаламовском доме ВОКГ, сообщает Культинфо.



Ежегодно в областную столицу представить свои научные изыскания, связанные с Шаламовым, приезжают гости из разных регионов страны. В этот раз Вологда приветствовала делегацию из далекого Оймякона (Республика Саха), которые привезли с собой сборник стихов «О, Север – век и миг!». Эти стихи были написаны Шаламовым во время его работы фельдшером в Оймяконском районе в 1952 – 1953 годах. Книга включает как известные произведения, входившие в «Колымские тетради» и уже знакомые читателям, так и 20 стихотворений, опубликованных впервые. Инициаторами издания выступили вологодский исследователь творчества Шаламова Валерий ЕСИПОВ и заслуженный учитель РФ, руководитель Литературно-краеведческого музея Томторской средней школы имени Н. М. Заболоцкого-Чысхаана Мария БОЯРОВА (Республика Саха, Оймяконский улус, пос. Томтор).

Мария Боярова и директор типографии «Медиа-холдинг Якутия» Афанасий НОЕВ представили книгу вологжанам и гостям проекта «Варлам Шаламов. 110».

«Еще будучи колымским заключенным и работая фельдшером лагерной больницы, Шаламов начал тайком вести свой поэтический дневник. В него вошли впечатления от встреч с охотниками и оленеводами. С новой творческой силой талант Шаламова-поэта раскрылся после освобождения, когда он в 1952-1953 годах жил и работал фельдшером в системе Дальстроя на территории Оймяконского района республики, на Полюсе холода. Все свободное от поездок по лагерным пунктам и сельским наслегам время он посвящал стихам. Здесь был написан сборник «Синяя тетрадь», высоко оцененный Борисом ПАСТЕРНАКОМ, создано много других стихотворений, посвященных нашему суровому краю. Живые воспоминания о Дальнем Севере Шаламов сохранил до конца своей трудной жизни», – указано в предисловии сборника.

Мария Боярова отметила, что судьба и творчество Шаламова имеют для жителей Оймяконья огромное значение. И это подтвердили молодые участники встречи – якутские школьники, преодолевшие восемь тысяч километров и приехавшие в Вологду, чтобы прочесть шаламовские строки. Ребята также исполнили на якутском и русском языках песню «Мы огни единства разожжём». Они рассказали, что сильно волновались, собираясь на родину писателя, но очень рады, что стали частью вологодского фестиваля.



