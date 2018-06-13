Якутяне получили государственные награды

За заслуги в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, социальной защиты населения, алмазодобывающей промышленности, местного самоуправления, транспорта, сельского хозяйства, профсоюзного движения, архивного дела, вклад в социальноэкономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ПЕТРОВУ Степану Дмитриевичу, артисту Кердемского народного театра имени Л.Я. Гермогеновой, Хангаласский улус;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ДОНСКОЙ Данаре Даманцыреновне, заместителю главного врача, врачу акушеру-гинекологу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская городская клиническая больница», город Якутск;

ЗЫКОВОЙ Александре Егоровне, врачу-неврологу Майинской поликлиники государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Мегино-Кангаласская центральная районная больница», Мегино-Кангаласский улус;

ТРОСЬКО Елене Ивановне, заведующей кардиологическим отделением, врачу-кардиологу федерального государственного бюджетного научного учреждения «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КОНДРАТЬЕВУ Анатолию Ивановичу, ведущему геологу геологического управления акционерного общества «Алмазы Анабара», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЕРМОЛАЕВУ Семену Никоновичу, специалисту отдела специальных проектов государственного унитарного предприятия «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия), город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КУЗНЕЦОВОЙ Елене Дмитриевне, художественному руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры Центр народного творчества «Баягантай», Томпонский район;

СПИРИДОНОВОЙ Марии Васильевне, художественному руководителю муниципального бюджетного учреждения «Социальнокультурный центр «Айыллаан» муниципального образования «Бордонский наслег», Сунтарский улус (район);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЕФРЕМОВОЙ Людмиле Васильевне, главе муниципального образования «Ожулунский наслег», Чурапчинский улус (район);

КРИВОШАПКИНОЙ Тамаре Николаевне, руководителю отдела Управления записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) по городу Якутску;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

БОЛЬШАКОВОЙ Виктории Афанасьевне, заместителю директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ГРИГОРЬЕВОЙ Альбине Андреевне, начальнику государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Мегино-Кангаласском улусе;

ПАСКАЧИНОЙ Светлане Иннокентьевне, специалисту Объединенного профкома государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

АНДРЕЕВУ Алексею Григорьевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма Аником», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

НОВГОРОДОВОЙ Лене Ивановне, начальнику отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), город Якутск.

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

АБРАМОВУ Оксану Ивановну, преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских», город Якутск;

ГРИГОРЬЕВУ Луизу Робертовну, главного специалиста Управления Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в Хангаласском улусе;

КОРМИЛИЦЫНУ Екатерину Ивановну, министра по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия), советника Главы Республики Саха (Якутия) с 2008 по 2018 годы;

НИКОЛАЕВА Василия Игнатьевича, ветерана педагогического труда, члена Общественного совета муниципального района «Горный улус»;

ПЕТРОВА Максима Егоровича, механика прииска «Молодо» акционерного общества «Алмазы Анабара», город Якутск;

СВИНЦОВУ Елену Александровну, руководителя отдела Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия), город Якутск;

СЛЕПЦОВУ Аксинью Дмитриевну, заведующую отделением государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Таттинское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)», Таттинский улус;

ХАТЫЛАЕВУ Варвару Васильевну, главного специалиста Управления Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в Усть-Майском улусе (районе);

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

АМВРОСЬЕВА Николая Никифоровича, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена «Знак Почета», почетного гражданина Мегино-Кангаласского и Амгинского улусов, город Якутск;

БОРИСОВА Дмитрия Михайловича, старшего государственного инспектора–главного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора, Горный улус;

ВАСИЛЬЕВА Владимира Николаевича, руководителя Департамента по внешним связям Республики Саха (Якутия), город Якутск;

ГРУНИНУ Ирину Алексеевну, палатную медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Томмотский психоневрологический интернат», Алданский район;

ЗАХАРОВУ Альбину Александровну, начальника отдела Финансового управления муниципального образования «Ленский район»;

ЗИПУНОВУ Людмилу Тимофеевну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская городская клиническая больница», город Якутск;

ИЛЬИНА Михаила Михайловича, главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Регион-Север», город Якутск;

КОВАЛЬЧУК Любовь Николаевну, преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева», город Якутск;

МАТВЕЕВУ Наталью Васильевну, главного специалиста-эксперта отдела государственной статистики в с. Майя (в с. Борогонцы) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), Усть-Алданский улус (район);

НЕСМЕЯНОВУ Надежду Иннокентьевну, заведующую судебнохимическим отделением государственного бюджетного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

ОСЛИНУ Людмилу Александровну, ведущего бухгалтера государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Томмотский психоневрологический интернат», Алданский район;

ПОПОВУ Клавдию Христофоровну, социального работника государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Верхоянское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)», Верхоянский район;

ПУШМИНУ Ирину Николаевну, руководителя отдела Счетной палаты Республики Саха (Якутия), город Якутск;

СЛЕПЦОВА Валерия Саввича, председателя Республиканской общественной организации «Союз табунщиков и коневодов Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

СОБАКИНА Валентина Владимировича, водителя Таттинского филиала государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс», Таттинский улус;

ХАНДЫ-НИКИТИНУ Яну Романовну, главного специалиста-эксперта Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия), город Якутск;

ЭВЕРСТОВА Василия Алексеевича, председателя Совета старейшин Мегино-Кангаласского улуса «Ытык Субэ», почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса;

ЯКОВЛЕВА Эдуарда Михайловича, ветерана архивной службы Республики Саха (Якутия), город Якутск.

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

05 июня 2018 года

№ 2644