Якутяне получили бесплатную юридическую помощь

22 марта 2018 года, в рамках Декады приуроченной к Дню правовых знаний в Республике Саха (Якутия),который был учрежден Главой Якутии Егором Борисовым, Якутским региональным отделением Ассоциации юристов России, возглавляемым Александром Ким-Кимэн, был проведен День оказания бесплатной юридической помощи населению. В г. Якутске, он по традиции прошел в общепризнанном источнике и хранилище знаний — Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия).

В этот день, в историческом зале библиотеки, для оказания бесплатной юридической помощи собрались юристы из Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, Администрации Главы и Правительства РС (Я),Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), Уполномоченного по правам человека РС (Я), Министерства внутренних дел по РС(Я), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я), Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), Управления Федеральной налоговой службы по РС (Я), Отделения Пенсионного фонда по РС (Я),Адвокатской палаты РС (Я), окружной администрации города Якутска и т.д.

За консультацией к юристам обратилось 123 гражданина, которым были даны разъяснения в виде получения правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

Граждан интересовал широкий спектр правовых вопросов, по которым им требовалось получить разъяснения, такие как получение наследства, земельное законодательство, налоговые споры, вопросы социального обеспечения и т.д. Все обратившиеся получили квалифицированную юридическую помощь.