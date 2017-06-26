Якутяне поделились своим опытом на Дальневосточном гражданском форуме «Народы. Религии. Общество»

Представители Якутии приняли участие в Дальневосточном гражданском форуме «Народы. Религии. Общество» в Южно-Сахалинске.

Гражданский форум открыл окружной семинар-совещание, участники которого обсудили состояние межнациональных отношений в регионах, поделились опытом работы, а также обозначили задачи по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) Федор Борисов рассказал, что в Якутии реализуется государственная программа «Гармонизация межэтнических отношений на 2012-2019 годы». Он подчеркнул, что одной из задач госпрограммы является создание условий для социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. В республике ежегодно проводятся просветительские занятия для трудовых мигрантов по темам «Социокультурные нормы поведения народов, проживающих в Республике Саха (Якутия)», «Правовое регулирование в сфере трудовой миграции в РФ». Действует одиннадцать центров обучения русскому языку иностранных граждан.

В ходе дискуссий обсуждались вопросы межнациональных отношений в субъектах федерации, опыт регионов по поддержке социально значимых проектов по сохранению культуры, языка и традиций народов, роль институтов гражданского общества в укреплении межнационального единства. Поднимались аспекты правового регулирования отношений в сфере укрепления единства многонационального народа Российской Федерации. Рассмотрена тема участия коренных малочисленных народов Севера в ускоренном социально-экономическом развитии Дальнего Востока и меры государственной поддержки хозяйственной деятельности общин коренных малочисленных народов Севера.

Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений в ДФО собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Государственной Думы, Управления Президента РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор.