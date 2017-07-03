Якутяне поддержали законопроект о долевом строительстве

Сегодня, 3 июля, в Государственной думе состоятся парламентские слушания на тему «Формирование эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства».

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» парламентариями принят 14 июня. Документом, подготовленным по поручению Президента России Владимира Путина, предусматривается новый законодательный механизм исполнения обязательств застройщиков по договору участия в долевом строительстве.

В частности, предлагается создать государственный компенсационный фонд долевого строительства, который будет формироваться за счет обязательных отчислений. Учредителем фонда выступит Минстрой России.

В рамках региональной недели депутатов Государственной Думы РФ Галина Данчикова провела рабочую встречу с руководителями Минстроя, Управления Госстройжилнадзора и застройщиками, в ходе которой обсуждались поправки в ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве».

«Принятие данного законопроекта позволит создать эффективный механизм защиты прав и интересов дольщиков, активизировать рынок жилищного строительства и самое важное – улучшить жилищные условия граждан». — отметила Галина Данчикова. «Поэтому мне важно услышать мнение самих застройщиков по данному законопроекту». Парламентарий подчеркнула, что ко второму чтению над законопроектом предстоит очень серьезно поработать.

Участники встречи в Якутске в целом поддержали концепцию создания государственного фонда, задали уточняющие вопросы. Министр архитектуры и строительного комплекса РС(Я) Вера Кузакова отметила важность данного законопроекта для региона и заверила, что до 14 июля Минстрой Якутии подготовит поправки к законопроекту с учетом мнения застройщиков.

В завершении участники встречи поблагодарили депутата Госдумы РФ Галину Данчикову за внимание к строительной отрасли, состоявшийся обстоятельный разговор и поддержку в вопросах совершенствования законодательства в этой сфере.