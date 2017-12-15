Якутяне поддержали Егора Борисова после инцидента в московском метро

Жители Якутии выразили в соцсетях свою поддержку главе Якутии Егору Борисову после появления в Сети видеоролика, в котором федеральные чиновники оттесняют Ил Дархана.

Видео было снято 11 декабря во время запуска тематического электропоезда «Дальневосточный экспресс» в Москве, в котором каждый вагон посвящён конкретному региону Дальнего Востока.

Организаторы пригласили на торжественное мероприятие Юрия Трутнева, министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушку, губернаторов дальневосточных регионов, в том числе и главу Якутии Егора Борисова. На видео видно, как федеральные чиновники оттесняют Борисова на задний план, не замечая его.

Видеоролик вызвал возмущение у жителей республики. Якутяне начали публиковать в соцсетях фотографии Егора Борисова со словами поддержки и хештегом #илдархантольковперед.