5 мая в Новгородской области якутяне почтили память земляков, погибших на озере Ильмень в Великой Отечественной войне. В поездке, организованном постпредством Якутии при Президенте России, приняли участие более 70 якутян: школьники из разных районов республики, студенты, диаспора и ветераны.

Первым пунктом поездки был памятник воинам-якутянам, установленный правительством республики в 1968 году на трассе Старая Русса – Великий Новгород у поселка Буреги. Якутяне и новгородцы возложили цветы к памятнику и высказали слова благодарности людям, защитившим Родину от захватчиков.

В городе воинской славы Старой Руссе делегация посетила музей Северо-Западного фронта. Якутянам рассказали о вехах жесточайшей борьбы с захватчиками, показали артефакты страшного времени. Делегация с особым волнением ознакомилась с экспозицией, посвящённой вкладу воинов-якутян в Битву за Ленинград. В Старой Руссе к делегации присоединилась якутская поисковая экспедиция, ведущая поисковую работу в районе деревни Давыдово Старорусского района. За неделю поисковой работы ребята из Якутии вместе с другими поисковиками подняли останки 23 безымянных воинов-красноармейцев. Из Старой Руссы делегация поехала в деревню Устрека Наговского сельского поселения, на территории которого стоит памятник воинам-якутянам на озере Ильмень.

Участники поездки устроили торжественно-траурный митинг у памятника. Перед якутянами и новгородцами выступили с приветствием и поздравлением заместитель постпреда Якутии при Президенте России Юрий Кравцов, первый заместитель главы администрации Старорусского района Надежда Егорова и глава Наговского сельского поселения Виктор Бучацкий. От имени общественности выступили президент Культурного общества «Саха-Санкт-Петербург» Гаврил Троев и член совета Ассоциации молодежи Якутии «Сайдыы» Татьяна Баишева.

В этом году в составе делегации были потомки участников ильменского сражения: проректор Высшей школы музыки Саргылаана Сорышева и Артур Захаров. Они вспомнили о своих предках и призвали молодых людей не забывать страдания и подвиги предыдущих поколений.

Второй частью митинга были музыкально-литературные выступления школьников из Якутии в рамках IV Васильевских чтений, посвященных 110-летию со дня рождения поэта Сергея Васильева-Борогонского. Дети из Усть-Алданского улуса прочитали стихотворения поэта, а Света Левченя — Арчылаана поразила всех исполнением песни на якутском языке. После выступления школьников дочь поэта Вера Васильева и его племянница Серафима Илларионова поблагодарили новгородцев за бережное отношение к памяти о войне и вручили представителям сельского поселения и района якутские сувениры.

После митинга делегация почтила память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложила венки и цветы к памятнику.