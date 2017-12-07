Якутяне почтили память Василия Никифорова-Кюлюмнюр в Санкт-Петербурге

В рамках дней Якутии в Санкт-Петербурге народные депутаты республики во главе с Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александром Жирковым посетили литературно-артистический клуб «Бродячая собака» — знаковое для якутян место в северной столице, связанное с именем выдающегося общественного, политического деятеля Якутии, лидера либерально-демократической интеллигенции конца XIX – начала XX вв., просветителя Василия Васильевича Никифорова – Кюлюмнюр.

По инициативе спикера Ил Тумэна Александра Жиркова в легендарном месте Санкт-Петербурга увековечена память Василия Васильевича Никифорова — Кюлюмнюр. Напомним, 8 ноября 2016 года состоялась церемония передачи в дар картинной галерее знаменитых посетителей арт-клуба портрета Василия Васильевича Никифорова – Кюлюмнюра.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, народный депутат Александр Кошуков, ветераны государственной службы, представители научной интеллигенции, якутской диаспоры в Санкт-Петербурге, студенты.

Гостям директор арт-кафе «Бродячая собака» Евгения Аристова рассказала об истории клуба. Литературно-артистический клуб, имеющий более чем вековую историю, в начале ХХ века был культурным центром северной столицы, в котором ставились театральные постановки, проводились вечера поэзии и музыки, чествования поэтов и писателей, драматургов и актеров. В культовом месте собирались выдающиеся представители эпохи «Серебряного века»: Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко и другие. «Бродячая собака» вновь возродилась в новом качестве в 2000 году. Сегодня имена знаменитых посетителей клуба увековечены в портретной галерее, среди них имя выдающегося сына Якутии Василия Васильевича Никифорова — Кюлюмнюр.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, приветствуя собравшихся, напомнил, что Василий Васильевич Никифоров — Кюлюмнюр в 1913 году в составе якутской делегации в Санкт-Петербурге принимал участие в мероприятиях, посвященных 300-летию Дома Романовых.

“У него помимо государственных дел было сокровенное заветное желание ознакомить петербургскую публику с драматическим произведением, написанным на якутском языке. По приглашению адвоката, присяжного поверенного Александра Сергеевича Зарудного, который впоследствии стал министром юстиции Временного Правительства А. Ф. Керенского, он посетил кафе «Бродячая собака» и прочитал там свою пьесу «Манчаары». Благодаря декламации пьесы в «Бродячей собаке» Василий Никифоров добился разрешения цензуры на постановку пьесы «Манчаары», переведенной на русский язык. Эта пьеса стала первым произведением в истории якутской драматургии», — сказал спикер Ил Тумэна.

Александр Жирков отметил, что сегодня участники вечера в этом знаковом месте Санкт-Петербурга воздают дань памяти выдающимся предшественникам. “На заре прошлого века талантливому человеку улыбнулась фортуна, он попал в самое сердце Петербурга, где собирался весь цвет “Серебряного века” российской литературы. Василий Никифоров представил свое произведение людям, которые впоследствии составили славу российской культуры”, — подчеркнул спикер Ил Тумэна.

Председатель парламента Якутии поблагодарил директора арт-кафе Евгению Аристову за сотрудничество и подарил книгу об истории первых газеты и журнала на якутском языке, основателем которых был Василий Никифоров — Кюлюмнюр.

Для гостей в арт-клубе «Бродячая собака» литературный театр «Классика» представил моноспектакль Леонида Таранова по рассказам Михаила Зощенко.