Якутяне — победители конкурса «Семья года» в Москве

Семья Дмитрия Голикова и Антонины Лебедевой из села Тополиное Томпонского района Якутии стала победителем всероссийского конкурса «Семья года-2018» в номинации «Семья — хранитель традиций». Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

Глава семьи — сын потомственных оленеводов. Сам мужчина проработал в оленеводстве 35 лет. Мать — также в оленеводстве уже 27 лет. Многодетная кочевая семья воспитывает девятерых детей: шесть дочерей и трех сыновей. Ранее семья стала победителем республиканского конкурса «Кочевая семья — 2017».

Всероссийский конкурс «Семья года-2018» проходил под девизом «Моя семья — моя Россия» по пяти номинациям. Конкурс проводится всего в третий раз, но заявок на участие с каждым разом все больше — в этом году их было более трех тысяч.

Церемония награждения проходила в концертном зале «Космос». Победителям вручили памятные дипломы, подарки и книгу, в которой собраны их семейные истории.