Якутяне объединяются в поддержку Николая Местникова

Из соцсетей:
Обращение ко всем, кто неравнодушен и не терпит произвола!
6 июля было сфабриковано дело против генерального директора аэропорта Николая Местникова.
Цель была одна — не допустить его до участия в выборах. Сейчас идет активный сбор подписей в его поддержку по адресам:
1. Ресторан Лайнер , кабинет ЦСП , сбор с 18:00 до 20:00
2. Курнатовского 1/4 во дворе , на детской площадке с 18:00 до 20:00
3. Кузьмина 26/3 во дворе , на детской площадке с 18:00 до 20:00
Так же будет в маршруте 2 машины , если вы желаете поставить подпись, но нет возможности доехать до нас , мы приедем к вам , напишите , мне в личку , адрес!
89681561309 Анжела (актив округа)
Вместе мы сможем противостоять беззаконию!
#заместникова #противпроизвола #заправду
Источник: Из соцсетей.
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