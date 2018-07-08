Якутяне объединяются в поддержку Николая Местникова

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Обращение ко всем, кто неравнодушен и не терпит произвола!

6 июля было сфабриковано дело против генерального директора аэропорта Николая Местникова.

Цель была одна — не допустить его до участия в выборах. Сейчас идет активный сбор подписей в его поддержку по адресам:

1. Ресторан Лайнер , кабинет ЦСП , сбор с 18:00 до 20:00

2. Курнатовского 1/4 во дворе , на детской площадке с 18:00 до 20:00

3. Кузьмина 26/3 во дворе , на детской площадке с 18:00 до 20:00

Так же будет в маршруте 2 машины , если вы желаете поставить подпись, но нет возможности доехать до нас , мы приедем к вам , напишите , мне в личку , адрес!

89681561309 Анжела (актив округа)

Вместе мы сможем противостоять беззаконию!

#заместникова #противпроизвола #заправду