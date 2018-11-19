Якутяне номинированы на «Золотого орла»!

Опубликован лонг-лист Национальной кинематографической премии «Золотой орел». Это на сегодня одна из главных кинонаград в России. Попадание в номинацию дает солидный карт- бланш дебютантам, а именитым добавляет статуса и веса в киномире. И поэтому одно попадание в число рекомендованных на кинопремию — это тоже результат.

По итогам 2018 года в этот список попало невиданное количество якутских названий фильмов и имен. По данным сайта премии в списках значатся: в номинации » Лучший игровой фильм » Царь- птица», лучшая работа режиссера -Эдуард Новиков, лучшая работа оператора- Семен Аманатов, что самое интересное сразу за две работы отдельно (нонсенс!) в «Царь-птице» и в » Замыкании», лучший короткометражный фильм- «Счастье» ( Реж. Владимир Мункуев), лучшие визуальные эффекты- Павел Адамов ( «Царь-птица»). Примечательно также то, что в число лучших в номинации «Неигровое кино» попал фильм «Ганнибал» (реж. Иван Кривогорницын). Как написал Иван в своем Инстаграме @ i.krivogornitsyn:

«Такого в истории «Золотого орла» еще не было — такого представительства Сахакино».

И от себя добавим: и в истории якутского кино тоже. Пожелаем нашим творцам успеха и удачи! Все прояснится окончательно в январе, когда состоится вручение премий.