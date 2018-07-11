Якутяне награждены медалями

Приказом заместителя начальника управления военных сообщений Департамента транспортного обеспечения Министра обороны Российской Федерации Р.Шайдуллина от 18 июня 2018 года начальник коммерческого управления Марина Курбатова и начальник отдела контейнерных перевозок Игорь Синяев награждены медалью «150 лет службе военных сообщений Вооруженных Сил РФ» за большой личный вклад в реализации задач по организации воинских и перевозок, а также в связи с празднованием 150-летия со дня образования службы военных сообщений ВС РФ.
Медали вручил начальник Управления военных сообщений на Ленском речном бассейне ведомства Николай Кириллов.
Источник: ЛОРП.
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