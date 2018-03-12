Якутяне начинают и… проигрывают

Году занятости населения посвящается

В республике уже много лет идет подготовка к освоению уникальнейшего Томторского месторождения редкоземельных металлов. Месторождение настолько богато, что под него создана специальная программа возрождения редкоземельной отрасли России.

Казалось бы, природные ископаемые якутские, а значит, и основные дивиденды от них должны получить якутяне. Но что происходит на деле?..

В конце 2017 года стало известно, что компания «Восток Инжиниринг» приняла окончательное решение по логистике транспортировки добытой руды. Выбран вариант перевозки руды автотранспортом по маршруту Томтор — Хатангский морской торговый порт (Красноярский край), и далее до Краснокаменска Забайкальского края.

А ведь еще совсем недавно существовал вариант перевозки из Томтора по автозимнику до Приленска, что в Булунском улусе. Затем по Лене до Качикатцев Хангаласского улуса. Потом автотранспортом до железнодорожной станции Кердем, и далее за пределы республики.

Этот «якутский» вариант очень серьезно прорабатывался. В первую очередь с точки зрения радиационной безопасности. А вся работа велась гласно, с полноценным информированием населения.

Были публикации в СМИ, были встречи и собрания с жителями. Журналисты и представители общественности наравне со специалистами надзорных органов участвовали в многочисленных проверках хранения и транспортировки руды с месторождения, имели возможность сами увидеть принимаемые меры безопасности.

Что бы в результате получила Якутия?.. Были бы построены портовые пункты в Приленске и Качикатцах – а это причалы, склады, краны, подъездные пути… Еще понадобились бы специальные баржи для перевозки руды. То есть, появилась бы дополнительная работа для судостроителей Жатая.

Кто-то должен был бы портовые пункты построить. Работа для строителей. А после понадобились бы стропальщики, складские рабочие, крановщики, учетчики, охранники… Появилась бы дополнительная загрузка для работников ЛОРПа и «Железных дорог Якутии». Соответственно, подросли бы доходы этих предприятий.

Оценить масштабы потерянного трудоустройства на объекты «Восток Инжиниринг» можно по одной цифре: Только для перевозки руды по маршруту Томтор – Хатанга компания намерена задействовать автопарк в 240 грузовиков.

Аналогичная автобаза могла появиться и в Качикатцах. А это работа для сотен водителей, механиков, автослесарей, двигателистов, диспетчеров… Необходимость строительства в селе новых домов, увеличение потребности в воспитателях детских садов, учителях, врачах, медсестрах… Расширение торгового бизнеса, сферы досуга и различных услуг…

А ведь перевалочные пункты на всем пути от Томтора до Забайкальского края все равно будут. Только в другом регионе. С налаженным на всем пути следования жестким контролем за соблюдением норм радиационной и транспортной безопасности.

Потому что неважно – каким путем будет везтись руда. В любом случае главным будет безопасность населения и окружающей среды. Но рабочие места и доходы от транспортировки получит кто-то другой.

Ну, а нам… нам скоро останется только бессильно ворчать: «Что проку простому жителю Якутии от добычи редкоземов?..»

А ведь на дворе Год занятости населения

P.S. Многочисленные проверки предложенных технологий транспортировки руды Томторского месторождения, в том числе с участием общественности и журналистов, показали, что данные работы полностью соответствуют экологическим нормам и не представляют никакой реальной опасности для населения и природы.