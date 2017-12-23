Якутяне на XVII Съезде партии «Единая Россия»

Официальная делегация Республики Саха (Якутия) принимает участие в работе XVII Съезда партии «Единая Россия».

Делегацию республики возглавляет Глава Якутии Егор Борисов. Также в пленарном заседании примет участие депутат Госдумы Галина Данчикова.

В составе якутской делегации на съезде работают Секретарь ЯРО Партии «Единая Россия» Александр Ноговицын, руководитель якутского Исполкома Дмитрий Никифоров, член Генсовета Партии Степан Саргыдаев, руководитель Общественной приемной Председателя Партии Д.А.Медведева в Республике Саха (Якутия) Елена Голомарева, руководитель регионального отделения МГЕР Александр Сусоев. Также избранные на конференции ЯРО делегаты – секретари первичных отделений: «Толонское» Чурапчинского местного отделения Василий Владимиров, «Восточно-Майинское» Мегино-Кангаласского местного отделения Сергей Иванов, «Кангаласское» Нюрбинского местного отделения Николай Николаев, «Дом пионеров» Якутского местного отделения Андрей Петров, «Техтюрское» Хангаласского местного отделения Николай Филиппов и Секретарь Намского местного отделения и первичного отделения «Педколледжное» Иван Попов.

Главная тема второго дня – пленарное заседание, на котором с программным докладом о приоритетных задачах Партии на ближайший период выступит Дмитрий Медведев. Кроме того, пройдет плановая ротация Высшего и Генерального советов Партии и будут приняты изменения в Устав. В этот же день состоится заседание Генерального совета в обновленном составе.

В работе съезда принимают участие около 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России».

В работе Съезда принимают участие около 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества. При этом на Съезд аккредитовано рекордное количество журналистов – более тысячи представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ.