Якутяне на балу национальностей в Санкт-Петербурге

27 мая на Биржевой площади Васильевского острова состоялось праздничное мероприятие «Санкт-Петербургский Бал национальностей», приуроченное к 315-летию Санкт-Петербурга. Организатором мероприятия выступил Санкт-Петербургский Дом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге и национально культурных объединений и землячеств города.

Мероприятие открыло праздничное шествие более 300 представителей диаспор и землячеств города в национальных одеждах по Невскому проспекту. На Стрелке Васильевского острова участников шествия встретил основатель Санкт-Петербурга – Петр I. Под звуки музыки и залпы салюта в небо взлетели сотни воздушных шаров, знаменуя открытие Санкт-Петербургского Бала национальностей. В историческом центре города гости бала посмотрели праздничный концерт с участием более 20 лучших национальных творческих коллективов города.

В программе праздника также были мастер-классы, выставки-презентации национального искусства, живописи, народного костюма и музыкальных инструментов.

Активисты якутского землячества и студенты-якутяне представили культуру народов республики на этом торжественном мероприятии. После участия в шествии якутяне исполнили хороводный танец осуохай на Биржевой площади. Также молодые якутяне организовали выставку предметов материальной культуры якутов, презентовали настольные национальные игры.