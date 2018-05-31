Якутяне могут поддержать пострадавших от паводка через SMS

45 населенных пунктов в 14 улусах нашей республики пострадали от весеннего половодья. Беда затронула более четырех тысяч человек. Для сбора средств в Якутии запущен благотворительный SMS -номер 3434, через который любой человек может отправить свое пожертвование в помощь тем, кто пострадал от стихии.

Для того, чтобы перечислить свой вклад нужно отправить SMS с текстом «Паводок» или «Якутия» на номер 3434, указав через пробел сумму пожертвования. Например, «Паводок 100». Можно высылать любую сумму от 50 до 15 000 рублей. Вы получите SMS c просьбой подтвердить платеж. Подтверждение осуществляется бесплатной ответной SMS. Поэтому всех желающих сделать доброе дело, просим быть внимательнее, не забывать отправлять подтверждение платежа, после чего дождаться ответного уведомления об успешном платеже.

Также в случае необходимости до пожертвования нужно пополнить свой баланс на сумму, которую вы хотите пожертвовать. С вашего номера спишется только сумма пожертвования и стоимость отправки SMS по вашему тарифу. Если сумма пожертвования будет указана прописью, или не указана вообще, то суммой благотворительного вклада автоматически будет считаться 100 рублей.

Вид пожертвования доступен абонентам Мегафон, МТС, Йота, Билайн и Теле2.

Сегодня каждый час в прямом эфире на НВК «Саха», во время проведения телерадиомарафона «Всем миром», ведущие будут озвучивать сумму поступивших через SMS средств.