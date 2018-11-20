Национальный художественный музей РС(Я) принимает участие в голосовании «Мой любимый музей — 2018», которое продлится до 26 ноября. Голосовать можно один раз в сутки на странице https://www.culture.ru/institutes/10288/nacionalnyi-khudozhestvennyi-muzei-respubliki-sakha-yakutiya
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Якутяне могут поддержать НХМ во всероссийском конкурсе «Мой любимый музей — 2018»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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