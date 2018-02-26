Якутяне ликуют от сопричастности к победе российских хоккеистов

Дотошно выяснять, кто каких кровей, чей родственник и потомок – характерная черта якутян. А потому, как только сборная России по хоккею выиграла олимпиаду, в драматичном финале одолев 4:3 сборную Германии, со скоростью ватсапа стала распространяться информация о том, что один их хоккеистов имеет отношение к нашей республике.

«Урааа! Игра СУПЕР!!! В составе сборной есть защитник Андрей ЗУБАРЕВ, номер 28. Его мама наша, с Эльдикана Усть-Майского улуса. Здесь похоронены ее родители. Так что Якутия тоже имеет отношение к нашей победе!», — этот и подобные ему тексты стремительно облетают гаджеты.

А ватсап в Якутии, как установило социологическое исследование, источник информации №1. Этим мессенджером пользуются 99% обладателей мобильных телефонов. Этим сообщением запестрили и соцсети якутян.



Как успело выяснить ИА SakhaNews, мама известного хоккеиста Ольга Семеновна родилась в Эльдикане. В начале 80-ых переехала в Уфу.

Андрей Зубарев родился в Уфе в 1987 году. Его хоккейная карьера началась с клуба «Салавт Юлаев». А сейчас он – в сборной страны, выступает на олимпийских играх.



Другие якутяне радуются флагу республики, который активно задействуют наши болельщики в Корее.





Бизнес-вумен, матерь Саха чая Нюргуяна ЗАМОРЩИКОВА находится сейчас в олимпийском Пхенчхане. Ей удалось передать свой подарок – Саха чай в купаже «Боотур», в составе которого содержится редкая и целебная волчья трава, нашим хоккеистам, ставшим гордостью России. В том числе нападающему Кириллу КАПРИЗОВУ и вратарю Василию КОШЕЧКИНУ – одним из самых креативных наших хоккеистов!



Телезвезда Татьяна БУРЦЕВА наскоро соорудила торт, который своим оформлением так и кричит: 4:3!



Тем временем, в Якутии начался отел наших кормилиц. У любого скотоводческого народа пополнение в стаде – радостное событие. Рожденных сегодня телят якутяне называют Олимпиями, Шайбами и Чемпионами. На фото как раз новорожденная Олимпия.



А известный поэт Сергей ПРАЧЕВ посвятил победе российских хоккеистов стихотворение, которое так же облетает ватсап.

Сборной России по хоккею, доказавшей всему миру на Олимпиалде-2018, что Мы – Добрый, Гордый и Непобедимый интернациональный народ, посвящаю…

Прогнивший мир от доллара и евро

В цвет черный красит белых Лебедей.

Есть у России – Сила! Мощь и Нервы.

Враги умылись злобою своей!

Спортивных, сильных Гениев России

Вы гнусно отстранили от игры

И на Поля Сражений не пустили.

…Зло торжествует только до поры.

Вы верите в валютное господство.

И думаете – можно все купить!

А мы Планете дарим Благородство

Добро сердец, чтобы уметь любить.

Мы верили в себя, а не в удачу,

И шли в атаку с шайбой, как в бою.

…Со всей Россией я от Счастья плачу

И с Гордостью! За Родину мою!

Сергей ПРАЧЕВ. 25.02.2018 г. Якутск, Россия.

Таким образом, победа сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018, одержанная вопреки всем обстоятельствам, вызвала взрыв патриотизма в обществе.

