Якутяне избраны в Центральный совет ВСМС России

25 декабря в зале пленарных заседаний Совета Федерации прошел VI съезд Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». В нем приняли участие более 200 представителей из более 70 регионов страны, в том числе из Якутии. Республику на съезде представляла делегация Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления во главе председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова.

Всего на VI съезд Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления из Якутии было делегировано 10 человек, в числе которых , Председатель районного Совета депутатов МО «Нюрбинский район» Сергей Евсеев, глава МР «Оленёкский эвенкийский национальный район» Александр Иванов, Председатель районного Совета депутатов МО «Кобяйский улус (район)» Александра Иванова, Председатель районного Совета депутатов МР «Мегино-Кангаласский улус» Андрей Находкин, Председатель районного Совета депутатов МР «Таттинский улус» Валентин Охотин, Председатель улусного Совета депутатов МО «Намский улус» Иван Попов, Председатель районного Совета депутатов МР «Горный улус» Алквиад Тарасов, Председатель Контрольно-счётной палаты города Якутска Руслан Неустроев, и руководитель исполнительного комитета Якутского регионального отделения ВСМС​ Туйаара Илларионова.

В ходе работы VI Съезда были избраны в руководящий орган Центрального совета ВСМС России представители МСУ из различных регионов России. Учитывая эффективную работу Якутского регионального отделения, в Центральный совет было избрано максимальное число представителей, это заместитель Председателя Центрального Совета Всероссийского Совета местного самоуправления по Дальневосточному федеральному округу Александр Саввинов, Председатель улусного Совета депутатов МО «Намский улус» Иван Попов, и руководитель исполнительного комитета Якутского регионального отделения ВСМС Туйаара Илларионова. ​Отметим, что из других регионов России в Центральный совет были избраны не более двух кандидатур.

Приветствие в адрес участников Съезда направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. В телеграмме отмечается, что органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ. Глава государства призвал активнее привлекать к такой работе граждан и поощрять общественные инициативы.

«Отрадно, что ваша авторитетная организация, объединяющая руководителей муниципальных образований, депутатов, представителей экспертного сообщества, с каждым годом укрепляет свой потенциал и сегодня действует практически во всех регионах страны», — отметил Владимир Путин.

С приветственным словом к съезду обратился заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он подчеркнул, что съезд Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) – важнейшее событие для страны.

«ВСМС зарекомендовал себя в качестве авторитетной федеральной площадки для обсуждения наиболее значимых и чувствительных проблем местного самоуправления. Одно из главных достоинств Совета – это его нацеленность на развитие гражданской инициативы» — отметил парламентарий.

По его словам, последние годы были особыми для развития российского местного самоуправления. Внесены изменения в основы устройства муниципальной власти. Образованы новые виды муниципальных образований. Установлено более чёткое разграничение вопросов местного значения между сельскими и городскими поселениями. Закреплены полномочия региональных парламентов в сфере регулирования порядка формирования органов местного самоуправления.

Вместе с тем, подчеркнул Андрей Турчак, настало время выйти на качественно новый уровень правового обеспечения развития местного самоуправления. Это особенно важно в свете реализации утверждённых Президентом Основ государственной политики регионального развития, а также плана мероприятий по их реализации.

С отчетом о деятельности Всероссийского Совета местного самоуправления за 2014-2017 годы выступил Временно исполняющий полномочия Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Дмитрий Игоревич поблагодарил коллег и руководителей региональных отделений за продуктивную совместную работу. Как отметил, Дмитрий Азаров​, Якутское региональное отделение ВСМС вошла в один из трех отделений регионов России, которое благодаря своему опыту наиболее эффективно работает в области развития местного самоуправления, и вовлечения граждан в принятии решений на местном уровне​.

В свою очередь заместитель Министра строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис рассказал о реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды»​, и привел в пример опыт Республики Саха (Якутия), который преуспел в этом вопросе. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выделило опыт города Якутска в части разработки авторских дизайн-проектов, которые были применены в комплексном благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств.

В рамках VI Съезда Дмитрий Азаров предложил к избранию на пост Председателя ВСМС председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко. Съезд поддержал эту кандидатуру.

Олег Владимирович в свою очередь отметил, что органы местного самоуправления вносят большой вклад в развитие и стабильность страны. Он обозначил приоритетные направления деятельности ВСМС на современном этапе. По словам Олега Владимировича, необходимо проводить мониторинг правоприменительной практики существующего законодательства в сфере местного самоуправления, выступать с актуальными предложениями, а также аккумулировать лучший опыт на местах в сфере местного самоуправления

С докладом также выступил заместитель Председателя Центрального Совета Всероссийского Совета местного самоуправления по Дальневосточному федеральному округу Председатель Думы города Якутска Александр Александрович Саввинов.

«Наш Съезд является местом, где мы можем пожать руку своим единомышленникам, поговорить на животрепещущие темы, подискутировать, обменяться личным опытом и, самое главное, объединяться»,- сказал Александр Саввинов.

Он заявил, что ЯРО ВСМС России видит развитие организации в конкретной, качественной и системной работе на местах. Основой развития местного самоуправления являются активные граждане, которые проявляют свою добровольческую инициативу, подчеркнул Саввинов.

«Мы не первый год реализуем муниципальные проекты, направленные на непосредственное участие жителей в жизни муниципалитета. Одним из них является краудсорсинговый портал OneclickYakutsk, зарекомендовавший себя как эффективный механизм вовлечения всех жителей в управление городом. И в этом году, продолжая работу по вовлечению населения в местное самоуправление, с целью организации площадки для взаимодействия активистов и власти, для участия добровольцев в развитии города и решения разных проблем совместными силами, Якутское местное отделение ВСМС запустило новый проект – «Форум неравнодушных горожан», — сообщил Александр Александрович.

Особенностью Форума стало то, что все форматы были реализованы самими горожанами-энтузиастами, которые таким образом выразили свое неравнодушное отношение к судьбе родного города.

«В процессе такой работы мы выявляем активистов, привлекаем в свои ряды, включаем в муниципальный кадровый резерв. Только за текущий год количество членов регионального отделения увеличилось на 332 человека. И этот процесс будет продолжаться. На сегодняшний день участниками Форума началась реализация своих проектов. А мы, организаторы, поставили себе дополнительную задачу – в начале Года добровольца в России дать старт Форуму с охватом уже всей республики и Дальнего Востока», — сказал Саввинов.

Александр Саввинов также отметил роль региональных отделений ВСМС во взаимодействии представительных органов. Создание условий для обмена опытом муниципальных депутатов, обеспечение площадки для обсуждения ими актуальных вопросов и принятия совместных решений, проведение обучающих семинаров, взаимообмен лучшими муниципальными практиками – все это способствуют плодотворной работе представительных органов, а значит и в целом, развитию муниципалитетов, подчеркнул Председатель Якутской городской Думы.

Стоит отметить, что с целью организации единой площадки для взаимодействия и конструктивной работы муниципалитетов, было принято решение о создании сайта «ВСМС Дальний Восток», который был запущен в день проведения Съезда 25 декабря.

На сайте планируется реализация совместных проектов, первым из которых предполагается проведение Форума неравнодушных жителей Дальнего Востока, призванного объединить добровольческое движение дальневосточников.

Пользуясь случаем, Александр Саввинов поблагодарил куратора ЯРО ВСМС от Совета Федерации Широкова Анатолия Ивановича за внимание и помощь в организации взаимодействия региональных отделений, Центральный исполнительный комитет ВСМС в лице Романовой Светланы Александровны за проводимую большую работу, грамотную консультационную и методическую помощь, за преданность общему делу.