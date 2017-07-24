Якутяне: Довайдосвиданья, түөһээҥки Путя Владимиров!

Как якутяне отреагировали на ляпсус Путина

В Сочи в образовательном центре «Сириус», который создан на базе объектов сочинской Олимпиады, в пятницу, 21 июля, состоялась «детская» прямая линия с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.



Задали вопросы и якутяне. Так, Ашот ШАГЕНЯН из Нижнего Бестяха предложил Путину создать финансируемую государством сборную ученых.

Президент не понял, зачем нужна объединенная сборная, разве такая есть в других странах. Обычно сборные бывают по направлениям.

Но Ашот уточнил суть своего вопроса, фактически он оказался финансовым:

— У меня есть приглашение на международную выставку Intel, но программа «Шаг в будущее», которая предоставила приглашение, не может отправить за свой счет. Это около 300 тыс. рублей.

На это Владимир Путин ответил, что «поговорит с губернатором Егоровым», который поможет.

Откровенно обрадованный этим обещанием Ашот не догадался поправить Путина, который в этом случае мог бы быстро извиниться и утихомирить страсти.

Вряд ли в Якутии обратили бы внимание на этот прямой эфир, если бы не оговорки президента, которые одних возмутили, других оставили равнодушными, а третьих, вероятно, и порадовали.

Начать с того, что сам глава Якутии, представители власти и официальные СМИ никак не прокомментировали оговорки Путина. Они их словно не заместили. ЯСИА лишь сообщило о том, что глава республики позвонил Ашоту Шагеняну и сообщил, что в Якутии поддерживают талантливых детей, и ему так же будет оказана помощь.

Обычные же якутяне оказались более свободными в выражении своих мнений. В форумах и соцсетях развернулись бурные дискуссии, в которых якутяне высказывают диаметральные точки зрения.

Во-первых, якутянам не понравилась фраза Путина:

«Ашот из Сахи?»

Якутяне считают, что глава государства должен знать, что самоназвание якутов в названии региона употребляется только в словосочетании «Республика Саха», и склоняются они только вместе. Либо уместно употребить русскоязычный аналог – Якутия.

«Путин должен это знать!»,

— пестрят соцсети.

Во-вторых, якутянам не понравилось, что президент перепутал фамилию главы Якутии, назвав Егора БОРИСОВА – ЕГОРОВЫМ.

«Не так уж трудно запомнить эту фамилию»,

«таково отношение к Якутии»,

— раздается в соцсетях и форумах. Якутяне вспомнили и СТАЛИНА, который помнил персональные данные не только руководителей регионов страны, но и директоров фабрик, заводов, ведомств. И даже Александра МАКЕДОНСКОГО привели в пример, который знал по именам своих рядовых солдат.

«Фамилию руководителя ключевого региона РФ Путин должен знать на зубок. Что такое РФ без Якутии, так среднесдельная полуевропейская страна. Если даже он не может запомнить такую «трудную» фамилию, уж из САХИ он не должен говорить. Точно голосовать за Путина не буду. Спесь и чванство по отношению к целому народу непростительны»,

— возмутился в своем фейсбуке главный редактор журнала «Полярная звезда», депутат прежних созывов регионального парламента, один из авторов Конституции Республики Саха, государственный деятель Владислав ДОЛЛОНОВ.

А популярный блогер, свободный предприниматель Алексей БАСЫЛАЕВ написал, что Путин постарел. Путаться начал…

Тема быстро нашла продолжение.

На популярном форуме «Кому за…» одна из тем так и называется

«Как там бедолага түөһээҥки Путя Владимиров?)) Все сохой землю роет?»

Слово на якутском языке обозначает человека, который впал в старческий маразм.

«Альц не дремлет»,

— пишут форумчане.

«Что это за руководитель, который не может произнести название собственного региона?))) Или он давно на все махнул рукой или правда болеет? Бедняга…»,

— продолжают тему пользователи интернета. И это еще не самые хлесткие фразы.

Известный инженер, активный сторонник движения «Молодежь – в промышленность!» Павел КСЕНОФОНТОВ пытается утихомирить страсти. Мол, и мы в «Сахатранснефтегазе» постоянно путаем имя и фамилию Захара БОРИСОВА, часто называя его Борисом ЗАХАРОВЫМ. И всем потом смешно. Типа, дело житейское.

«Поэтому я не понимаю, когда из-за одной машинальной оговорки, люди начинают испускать свою желчь»,

— недоумевает инженер Ксенофонтов.

В-третьих, якутянам не понравилось, что Путин назвал руководителя Якутии «губернатором». Тогда как в республике отказались от названия «президент» и конституционно приняли термины на двух языках – глава Республики Саха (Якутия) и Ил Дархан.

Нашлись и те, кто начал посмеиваться, мол,

«почему Путин должен помнить какого-то там Егорова?»

«Может, это вина самого Борисова, что за семь лет не запомнился? Вряд ли перепутали бы КАДЫРОВА или МИННИХАНОВА»,

— вопрошает журналистка, главный редактор сайта «Блокнот Якутск» Айталина НИКИФОРОВА. В продолжение темы начались дискуссии о православном наследии, когда традиционные имена и фамилии саха стали редкостью.

«Были бы у нас свои имена и фамилии, запомнили бы намертво. Ну какие мы Борисовы, Ивановы, Егоровы?»,

— дискутирует Петр ВАСИЛЬЕВ, в недавнем прошлом журналист, ныне помощник председателя правительства Якутии.

В соцсетях гуляет фото Егора Борисова с надписью «Теперь я Егоров».

Однако по субъективному впечатлению, недовольных больше, чем откровенно злорадствующих или слегка иронизирующих, вместе взятых. Рейтинг Путина, традиционно довольно высокий в Якутии, причем за счет территорий, где проживает коренное население, может и пошатнуться из-за нескольких необдуманных фраз президента. И это за полгода до выборов президента России. Понятно, что по количеству избирателей Якутия погоды не сделает. Но федеральный центр любит побеждать красиво, во всех регионах, а с этим как раз могут возникнуть проблемы. Представить только карту России, где одна шестая территории принадлежит Якутии. И какой процент она теперь готова дать после ляпсуса Путина, который унизил не только главу республики, но и ее народ?

И стоит ли после этого удивляться заявлениям форумчан:

«Довайдосвиданья. Комедия бюттэ, товарищ Владимиров!»

По идее, Путину стоит извиниться. Не только перед Егором Борисовым, но и перед всеми якутянами. И не из-за грядущих выборов, а просто потому, что это его собственный косяк, довольно болезненно воспринятый якутянами.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.

