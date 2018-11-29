Якутяне будут выходить на пенсию на пять лет раньше

С 1 января 2019 года в России вступит в силу положения федерального закона, изменяющего возраст выхода на пенсию. О том, во сколько лет пойдут на пенсию якутяне, сохранятся ли для них какие-то льготы рассказал на пресс-конференции управляющий отделением Пенсионного фонда России по Якутии Георгий Степанов.

На данный момент в Якутии проживает 278 тысяч пенсионеров. Как рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Якутии Георгий Степанов, эта цифра увеличивается за счёт повышения продолжительности жизни. Размер средней страховой пенсии по старости составляет 19 500 рублей.

Основные изменения закона связаны с увеличением пенсионного возраста. Но главная цель закона — это не повышение возраста выхода на пенсию, а увеличение её размера, отметил Георгий Степанов.

«В последние годы темпы увеличения пенсионных выплат значительно снизились. Поэтому, в первую очередь, мы говорим об увеличении размера выплат для неработающих пенсионеров и тех, кто живёт только за счёт пенсии. Поэтому пенсионный возраст с 2019 года увеличивается».

Увеличение будет проходить постепенно с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет. Таким образом пенсионный возраст мужчин увеличится до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Это общеустановленный возраст по России.

На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. Они получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет. Якутяне сохранили право досрочного выхода на пенсию, то есть на 5 лет раньше общеустановленного.

Также в пенсионном законе предусматриваются льготы. Основная из них — матерям. Как оказалось, данная норма существует уже давно, но так как женщины в Якутии выходили на пенсию в 50 лет, то эта льгота не действовала.

«Со следующего года льгота заработает в полную силу. Женщина с двумя и более детьми, которая работала в районах Крайнего Севера более 12 лет и имеет страховой стаж, которой составляет более 20 лет, как и прежде, будет выходить на пенсию в 50 лет. Это 60-65% от всех женщин, выходящих на пенсию в Якутии», — рассказал ЯСИА управляющий Отделением ПФР в Якутии.

Также всё остается как прежде у тех, кто работает во вредных и тяжелых условиях – шахтеры, горняки, пилоты и так далее. При этом если работа протекала в районах Крайнего Севера, то выход на пенсию раньше на пять лет, то есть мужчины в 45, а женщины в 40.

Льготы так же сохранятся для семей, в которых есть ребенок-инвалид.