Якутянам вручили благодарственные письма от Светланы Медведевой

В Доме приемов Правительства РФ в г. Москва 15 декабря состоялась VII Благотворительная акция «Белая Роза». Эта акция стартовала в декабре 2010 г., когда в Большом Кремлевском дворце состоялся концерт с участием звезд мировой оперы. Сам же проект «Белая Роза» разработан Фондом социально-культурных инициатив в 2010 году по предложению и под личным руководством Президента Фонда Светланы Владимировны Медведевой.

Главной целью работы Благотворительного медицинского диагностического центра женского здоровья «Белая роза» является бесплатная комплексная диагностика онкологических заболеваний женской репродуктивной системы и молочных желез, привлечение внимания женщин к своему здоровью и воспитание ответственности за него. Важнейшим приоритетом в деятельности данного проекта является именно профилактическая медицина. Центр работает в системе обязательного медицинского страхования, обслуживание в нем — абсолютно бесплатно.

В нашей стране успешно работают уже 15 благотворительных медицинских диагностических центров женского здоровья «Белая роза». Это стало возможно благодаря совместным усилиям государственных и общественных организаций, предпринимателей, меценатов. На благотворительную акцию были приглашены те, кто помогал открывать и налаживать работу благотворительных диагностических центров «Белая роза» в регионах нашей страны и до сих пор самоотверженно трудится на благо женского здоровья, а так же те, кто понимает значимость проблемы и готов финансово поддерживать благое начинание – меценаты, благотворители, неравнодушные и участливые люди.

В нашей республике 8 сентября этого года в рамках празднования дня города Якутска открылся медицинский диагностический центр для женщин «Белая Роза – Саха». В Якутии данный проект стартовал благодаря поддержке Якутского регионального движения «Матери России», председателем которого является Прасковья Петровна Борисова. Диагностический центр «Белая роза-Саха» оснащен современным медицинским оборудованием, а специалисты Центра обладают самой высокой квалификацией.

Ежегодная Благотворительная акция «Белая Роза» направлена на привлечение внимания и на развитие просветительской деятельности в области онкологических заболеваний у женщин, а также на создание и поддержку благотворительных диагностических медицинских центров женского здоровья.

В рамках VII Благотворительной акции «Белая Роза» прошла выставка «Россия в картинах молодых художников». Гости вечера получили незабываемые впечатления от благотворительного концерта с участием Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением выдающегося музыканта, народного артиста СССР Владимира Спивакова и звезд российской и мировой оперной сцены. Президент Фонда социально-культурных инициатив Медведева Светлана Владимировна на Благотворительной акции вручила учредителю автономной некоммерческой организации «Белая Роза-Саха», руководителю общественно-делового центра «Сайсарский» Альберту Семенову, директору АНО МДЦ «Белая роза-Саха» Елене Михайловой благодарственные письма в адрес АНО «Белая Роза-Саха» и супруге Главы Республики Саха (Якутия) Прасковье Петровне Борисовой.

По приезде в Якутск Альберт Семенов и Елена Михайлова в торжественной обстановке передали ее председателю ЯРО «Матери России» Прасковье Петровне.

Благотворительные пожертвования, собранные во время акции, будут направлены на оказание помощи в открытии в России новых центров «Белая Роза».