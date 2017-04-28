Якутянам, столкнувшимся с проблемами выезда зарубеж

С 28 апреля по 9 мая 2017 года будет обеспечено круглосуточное дежурство судебных приставов и специалистов Управления ФССП России по РС (Я). Жителям республики, столкнувшимся с проблемами как ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, необходимо связаться со специализированным отделом оперативного дежурства по телефону 22-64-71. Обратившихся граждан проинформируют о наличии задолженности и подробно разъяснят о порядке их дальнейших действий.

Отметим, что основанием для отмены ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации является фактическая оплата в полном объеме задолженности по исполнительным производствам. Должнику в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации необходимо иметь при себе платежный документ о погашении задолженности по исполнительному производству (платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии заложенности и т.п.).

Несмотря на предоставленную возможность экстренной отмены постановления об ограничении выезда, оставлять на последний момент решение данного вопроса судебные приставы категорически не советуют и рекомендуют всем, кто запланировал провести праздничные дни за рубежом, немедленно обратиться к «Банку данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по РС (Я) и проверить себя и своих близких на наличие долга.