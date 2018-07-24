Якутян зовут на бесплатные курсы для трудоустройства в промышленность

Центр занятости населения г. Якутска в рамках реализации приоритетного проекта «Местные кадры — в промышленность» приглашает незанятых граждан на бесплатные курсы в целях трудоустройства в промышленные компании по следующим профессиям:

— Машинист конвейера, срок обучения – 3 мес. (обучение в ГБПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум», ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический техникум», Томпонский улус, п. Хандыга)



Описание профессии

Выполняет реверсирование и переключение движения конвейеров, регулирует степень их загрузки. Регулирует натяжные устройства и ход ленты. Наблюдает за исправным состоянием перегрузочных течек, натяжных барабанов, редукторов питателей, автоматических устройств, установленных на конвейере, за правильной разгрузкой материалов в приемные агрегаты.

— Электрогазосварщик, срок обучения – 2 мес. (обучение в ГБОУ РС (Я) «Транспортный техникум», Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях)

Описание профессии

Специалист, который осуществляет сварку различных изделий из металла (узлов металлоконструкций, трубопровода, деталей машин и механизмов и т.д.).

— Проходчик, срок обучения – 4 мес. (обучение ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж», г. Нерюнгри)

Описание профессии

Проходчик выполняет комплекс работ по проходке горных выработок для добычи полезных ископаемых. Основная цель деятельности проходчика — выполнение комплекса работ для создания возможности добычи полезного ископаемого с нормативными затратами и с соблюдением требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на месте производства работ.

Гражданам, направленным на обучение в другую местность, предоставляется финансовая поддержка, включающая стоимость расходов по проезду до места обучения и обратно, бесплатное прохождение медицинского освидетельствования, проживание.

Ждем вас по адресу:

г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 6/1, кабинеты № 101, 206

(при себе иметь паспорт, трудовую книжку (при наличии), документ об образовании)