Якутян приглашают на презентацию книги Алексея Черткова

Как стало известно SakhaLife, Алексей ЧЕРТКОВ, председатель Совета Фонда культуры им. А.С. Грибоедова прилетит в Якутск утром 8 июня. Официальная причина – презентация его книги. Ну и, надо полагать, состоится аудиенция у врио главы республики Айсена НИКОЛАЕВА. От ее итогов будет зависеть не только кадровый вопрос, но и вектор развития государственных СМИ республики.

SakhaLife ранее сообщал, что Алексей Чертков может быть назначен генеральным директором «СахаМедиа». Два года назад Алексей Чертков активно выступал против бесплатизации госСМИ, направлял открытое обращение к тогдашнему главе республики Егору БОРИСОВУ и давал интервью СМИ, в которых раскрывал свою позицию.



Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского приглашает любителей истории, литературы и искусства 9 июня (суббота) на презентацию книги «БЛАГОВЕСТИЕ АПОСТОЛА ИННОКЕНТИЯ» члена Союза писателей России Алексея ЧЕРТКОВА.



Сочинение получило высокую оценку первого лауреата Патриаршей литературной премии, секретаря Союза писателей России В.Н. КРУПИНА:

«Книга Алексея Черткова даёт все основания судить о русской литературе, как о глубоко православной, и от того такой значительной. Иван Гончаров — пример соработничества светского человека и священнослужителя. Державин и митрополит Платон, Пушкин и Святитель Филарет, Гоголь и протоиерей Матфей, а в наше время Белов и митрополит Иоанн, Распутин и Патриарх Алексий, — всё это образцы, когда талант, полученный от Бога, укрепляется Его служителями и направляется в единственно нужное русло служения литературы — спасению души.



Книга А.С.Черткова «Благовестие апостола Иннокентия» – искренняя литературная работа, идущая от души, совершенная во славу Божию».

В программе: презентация книги; показ документального фильма по пьесе автора; ответы на вопросы.

Адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 5/2

Вход свободный.

