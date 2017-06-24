Якутян поздравляют с Ысыахом

В адрес якутян и главы республики Егора БОРИСОВА продолжают поступать многочисленные поздравления с национальным праздником Ысыахом. Телеграммы и приветственные адреса приходят из Правительства Российской Федерации, от губернаторов регионов, руководителей политических партий, генеральных директоров крупных промышленных предприятий.

«Из века в век народ Республики Саха (Якутия), которая славится суровыми морозами, празднует наступление долгожданного лета. В наше время Ысыах стал праздником дружбы и согласия, единства и мира. В нем отражено богатство души, стремление к укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми, сближению и обогащению различных культур. Сегодня уверенно можно говорить о том, что Ысыах стал всенародным праздником всего многонационального населения республики», – говорится в поздравлении заместителя председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия ТРУТНЕВА.

Вице-премьер отметил, что республика достигла значительных результатов в развитии экономики и промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. «И пусть сегодняшний праздник, объединяющий прошлое, настоящее и будущее, воодушевит и благословит нас, укрепит в каждом из нас светлую мечту и веру в будущее, стремление к благополучию. Совместными усилиями мы с вами сможем решить стоящие перед нами задачи и сделать Республику Саха (Якутия) и весь Дальний Восток одним из процветающих регионов Российской Федерации», – выразил уверенность Трутнев, пожелав якутянам в этот праздничный день набраться сил и энергии, добра, счастья, благополучия и радости.

От имени Правительства Санкт-Петербурга всех жителей республики и главу Егора Борисова с Ысыахом Туймаады поздравил губернатор Георгий ПОЛТАВЧЕНКО. «Этот самобытный праздник основан на вековых традициях многонационального якутского народа. Он объединяет поколения в почитании, сбережении и приумножении духовных ценностей предков», – сказал глава города федерального значения. Губернатор заметил, что в этом году Ысыах посвящён знаменательной дате – 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и подчеркнул, что за последнее время республика достигла значительных успехов в своём развитии, является одним из лидеров в продвижении прогрессивных экономических и социальных проектов в Дальневосточном федеральном округе.

Георгий Полтавченко заверил, что Правительство Санкт-Петербурга придаёт большое значение развитию партнёрских связей с республикой. Он сообщил, что в последние годы Ысыах отмечается и на берегах Невы, и выразил уверенность, что предстоящие совместные мероприятия будут способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между двумя регионами.

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе, председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ выразил «самые тёплые и искренние поздравления по случаю праздника Ысыаха». «Прекрасна, но и сурова земля Якутии. Поэтому так ценят люди солнечный цвет и тепло, поэтому так радуются празднику летнего солнцестояния, празднику возрождения природы и человека», – говорится в поздравительной телеграмме, адресованной народу республики и главе Егору Борисову. Лидер партии пожелал, чтобы солнце щедро озаряло древнюю землю Якутии и дарило ей изобилие. «Пусть радостным и торжественным будет хоровод осуохай! Пусть сбываются все надежды и мечты! Пусть радость и добро приходят в каждый дом, а удача вознаграждает каждый труд!» – пожелал Зюганов.

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей ИВАНОВ отметил, что компания празднует Ысыах вместе со всем народом Якутии. Он заметил, что в этом году отмечается 385-летие вхождения Якутии в состав России, в связи с чем объединяющая сила праздника Ысыах обретает особый смысл. «Удивительно красивый и добрый праздник, в котором так ярко проявляются культурные и духовные традиции народа Якутии, – Ысыах – давно перешагнул границы республики, завоевав любовь многих россиян», – сказал Сергей Иванов и пожелал якутянам добра, благополучия и процветания.

Поздравления с национальным праздником Ысыахом продолжают поступать.

Источник: egorborisov.ru