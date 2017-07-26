«Якутуголь» приобрел бульдозер стоимостью 160 млн рублей

АО ХК «Якутуголь» приобрел новый бульдозер для работы на угольном разрезе «Нерюнгринский». Стоимость машины составила более 160 млн рублей, сообщает Пресс-служба АО ХК «Якутуголь».

Бульдозер Liebherr PR-764 приобретен в соответствии с планом технического перевооружения предприятия. В поле разреза он будет использоваться для расчистки завалов и рабочих площадок под экскаваторами, разработки сложных грунтов, сооружения насыпей и формирования отвалов пород.

Это первый бульдозер фирмы Liebherr, введенный в эксплуатацию на разрезе «Нерюнгринский». Новую машину отличает использование новаторских технических решений. Оптимальное соотношение рабочего веса и мощности двигателя гарантирует высокую производительность, мобильность и простоту в обслуживании. Бульдозер оснащен гидростатической трансмиссией, которая обеспечивает максимальную мощность для столь огромной машины, а также большую силу тяги и рыхления во всех скоростных диапазонах. Вместительная кабина обеспечивает хороший обзор как всей рабочей площадки, так и зоны по сторонам отвала. Контроль всех движений шасси джойстиком позволяет работать точно и безопасно. Все эти характеристики машины уже испробовали и оценили на предприятии.

Новому бульдозеру на предприятии присвоили гаражный № 300. Для работы на нем сформирована бригада опытных машинистов, которые предварительно прошли обучение по эксплуатации данной марки машины, организованное представителями компании-поставщика.