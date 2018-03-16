Якутскую телебашню теперь видно из космоса!

Пролетающие над Якутском космонавты теперь смогут точно идентифицировать центр города. Об этом сообщил заместитель генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Борис Теребиленко в ходе церемонии запуска подсветки якутской телебашни.

«Эту башню теперь видно из космоса, так что космонавты смогут взять эту точку в качестве ориентира и безошибочно определить, что пролетают над Якутском. Это проект уникальный, мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто налаживал оборудование в столь суровых условиях», — отметил Борис Теребиленко.

Церемония запуска подсветки состоялась в павильоне телеканала «НВК Саха» в присутствии заместителя председателя правительства республики Игоря Никифорова, министра связи Якутии Александра Борисова и первого заместителя генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Олега Адамова.

Ровно в 21.15 по якутскому времени вице-премьер нажал кнопку «Пуск». Телебашня тут же зажглась, повторяя расцветкой российский триколор. Одновременно над городом прогремели залпы салюта, а горожане, собравшиеся на улицах столицы, зааплодировали.

Мероприятие было приурочено к 55-летию якутского телевидения. По словам представителей «РТРС», на башне можно воспроизводить 255 светодинамических сцен: переливания, сияния, эффект маяка. Чтобы подобное стало возможным, за два месяца на опорах было установлено более 200 прожекторов общей стоимостью в 10 миллионов рублей.