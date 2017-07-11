Якутскую птицефабрику возглавила Наталия Дягилева

Новым гендиректором ОАО «Якутская птицефабрика» назначена Наталия Дягилева, сообщает SakhaDay со ссылкой на приемную компании. Наталия Ивановна была назначена указом Минсельхоза Якутии и приступила к работе на прошлой неделе. Отметим, что Дягилева перешла на производство с должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольственной политики. Прежний руководитель птицефабрики Николай Прокопьев в мае перешел в Госкомитет по делам Арктики. comments powered by HyperComments Источник: SakhaDay.ru

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