Якутскую корову изучают в Кембридже как феномен социальной антропологии. Исследованием занимается доцент Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ имени М. К. Аммосова Зоя Тарасова, параллельно обучающаяся в Кембриджском университете. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики.

Она пишет диссертацию о роли традиционного скота в формировании социального облика местного населения в Якутии.

«Якутская корова — это уникальное аборигенное животное. Ее выносливость и продуктивность просто поражают. Не зря, говорят, что это дар наших предков», — сказала студентка Кембриджского университета.

Также Зоя Тарасова отметила, что полевое исследование в Якутии начала еще в июне 2017 года.

Она приехала в Эвено-Бытантайский район, чтобы дополнить свою работу.