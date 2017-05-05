Якутскому ТЮЗУ — 25 лет!

Казалось бы, 25 лет – достаточно небольшой срок. Но для руководителей театра, художественного руководителя, заслуженного работника культуры Российской Федерации, народного артиста Республики Саха (Якутия) Алексея Прокопьевича и директора театра, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия) Матрены Степановны ПАВЛОВЫХ, создание театра с “чистого листа” — долгий и сложный путь, полный всевозможных преград и их преодолений.

Бесконечные круглогодичные гастроли, несмотря на стужу и жару, слякоть и бездорожье. Яркий талант, личные деловые качества, упорство, творческое горение Алексея Прокопьевича, самоотверженная деятельность Матрены Степановны и, главное, беззаветная любовь якутских зрителей, стали предтечей создания театра эстрадных миниатюр “Наара Суохтар” (“Бесшабашные”) в 1992 году, преобразования в Государственный театр юмора и сатиры Республики Саха (Якутия) в 2000 году и в Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) в 2008 году.

25 лет самоотверженного и целенаправленного труда дали хорошие плоды. Начиная с 2002 года Театр становился лауреатом многих Российских и Международных театральных фестивалей и конкурсов:Международного фестиваля тюрко-язычных театров «Науруз» в г. Казани (Татарстан), 15 Каирского Международного фестиваля экспериментальных театров (Египет), IV Открытого театрального фестиваля-конкурса «Золотой конек» в г. Тюмени, II Международного театрального Форума «Золотой витязь» в г. Москве, IV Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» в г. Уфе, где получил премию Международной организации «Тюрксой», участник театрального праздника в г. Адана и Международного научного симпозиума «Древние религии тюрков» в г.Анкара (Турция), обладатель главной номинации «За художественную целостность спектакля» Международного фестиваля «Славянские театральные встречи» в г.Гомеле (Белоруссия), Международного театрального фестиваля «Театр – Дети — Будущее» в г. Улан – Батор (Монголия), Международной театральной Недели молодежи Азии в Индии, лауреатом в номинации «Актерское мастерство» 19 Международного фестиваля театров для детей в Сербии, участвовал по приглашению в 27-ом Международном Неапольском фестивале театров для детей в Тунисе, стал лауреатом 14 Международного фестиваля театров для детей NAJNAJNAJв г. Загреб, Хорватия в номинации «За выдающееся творческое развитие наследия» и т.д.

Творческой вершиной театра стало участие в апреле 2009 года в Национальной театральной премии и фестивале «Золотая Маска» в номинации «Эксперимент» — спектакль – олонхо П. Решетникова «Милосердный богатырь» (режиссер Е.Иванова-Гримм) и номинация на Российскую Национальную премию и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» (г. Санкт-Петербург) — спектакль — олонхо М. Обутовой – Эверстовой «ЮрюлюБэргэн – богатырь на белом коне» (режиссер В. Якимец).

В 2010г. главный режиссер театра Александр ТИТИГИРОВ стал лауреатом Российской Национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» (г. Санкт-Петербург) -спектакль «Камень счастья» в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Коллектив театра с 2000 года ежегодно проводил Республиканский детский фестиваль – конкурс «Дьиибэ-дьээбэ о5олор» («Шалуны-шалунишки»). В этом конкурсе принимали участие более тысячи детей ежегодно. В 2001 году проводил Церемонию награждения премией «Бриллианты смеха». Для пополнения репертуара местным материалом в 2002г. театр проводил Республиканский литературный конкурс «Радуга смеха». В 2012 году стартовал благотворительный фестиваль детских театральных студий “Солнечный круг”. Фестиваль организован для детей с ограниченными возможностями. В этом же году успешно прошел заочный республиканский театральный фестиваль “Народные театры — детям”, объявлен республиканский конкурс на написание пьес для детей и юношества.С 2013 года театр проводит Детский театральный фестиваль им. Айталины Ильиной «Лучик солнца» во время гастролей по районам республики.

Все эти мероприятия являются проектами и воплощенными идеями художественного руководителя театра А.П.Павлова. Он бессменный вдохновитель, организатор и председатель жюри фестивалей и конкурсов.

По инициативе А.Павлова в театре появились творческие проекты: 1) “Привлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию к театральному искусству”, 2) “Спектакли по школьной программе”, 3) “Театр и школа”, 4) “Театр и Олонхо”, 5) “Сохранение языка и культуры народов Якутии”- впервые был поставлен спектакль на юкагирском языке, 6) “Пусть всегда буду Я”, 7) “Дети играют для детей”, 8) “Сказки нашего детства”, 9) “Новая драма”, 10) “Нетленная классика”.

А.Павлов добился финансирования проведения Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей “Сказки на земле Олонхо”, который прошел в октябре 2012 года.

В 1998 году директором театра М.С.Павловой была создана детская театральная студия «Наара Суохчааннар» («Маленькие бесшабашные»). С 2010г. детская студия переименована в детскую музыкальную театральную студию «ТЮЗ SCHOOL». В 2014 г. – в детскую музыкальную театральную студию «Тускул». В студии занимаются 30 детей. Руководителем студии работает отличник культуры Республики Саха (Якутия) В.П.Ефремова. Она сумела привлечь в студию лучшие, креативно мыслящие творческие силы. 1 июня 2010г. с большим успехом прошла презентация студии с музыкальным спектаклем «Бишка и его друзья» (реж. В.Якимец). С таким же успехом прошли премьеры новых музыкальных спектаклей: “Рождественская история” по библейским сюжетам (реж. А.Титигиров), “Дюймовочка” Г.Х.Андерсена (реж. А.Титигиров), «Брысь, или история кота Филофея»- мюзикл о жизни брошенных кошек (реж. А.Титигиров), “Маленький принц” А.С. Экзюпери (реж. А. Адамов), “Северный ветер” по мотивам легенд народов Севера (реж. А.Титигиров). В декабре 2014 года прошла премьера театрализованного концерта «Приношение Рождеству» (реж. Титигиров),в декабре 2015 года – премьера спектакля “Волшебная сказка на ночь” (реж. А. Кабунов), 1 июня 2016 года-премьера спектакля «Игрушки» С. Тимофеева (реж. А.Титигиров). На всех спектаклях студии всегда аншлаг.

В апреле 2014 года наши юные актеры участвовали на Международном фестивале детских театров «Маленькие леди, маленькие господа» по приглашению Государственных театров г. Анкара, Турция. Они сыграли на турецком языке и имели очень большой успех.

В 2008 году театр стал членом Международного института театра (ITI) при ЮНЕСКО.

В 2011 г. театр стал членом Международной Ассоциации театров для детей и подростков АССИТЕЖ.

Государственный театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) за 2016 год получил Свидетельство Национального реестра «Ведущие учреждения культуры России» за позитивный вклад в общее социально — экономическое развитие Республики и признание Министерством культуры и духовного развития РС(Я) лидирующих позиций в развитии театрального искусства за 2016 год.

Юбилейный год в самом разгаре. Театр ждут ответственные и имеющие долгосрочную перспективу гастроли по России. Подготовка идет полным ходом. Руководители театра поставили задачу достойно осуществить гастрольный тур и весь дружный коллектив работает не покладая рук, понимая всю важность будущих событий.