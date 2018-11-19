Якутскому онкодиспансеру «стало лучше»

В эти дни Республиканский онкологический диспансер во исполнение поручения Главы РС (Я) Айсена Николаева переехал в приспособленное здание – акушерское отделение Городской клинической больницы.

Напомним, что в октябре текущего года Айсен Николаев по итогам объезда республиканских медицинских учреждений дал поручение Министерству здравоохранения и курирующему зампреду изыскать возможности для перевода онкологического диспансера в здание Якутской городской клинической больницы, для того, чтобы люди на период строительства онкодиспансера могли получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Как рассказала заместитель главного врача Якутского республиканского онкодиспансера по лечебной работе Татьяна Николаева, весь коллектив медицинского учреждения и пациенты с большим воодушевлением восприняли новость о переезде: «Мы очень рады, что переехали в просторное светлое, а самое главное, в приспособленное здание бывшего акушерского отделения Якутской городской клинической больницы. Переезд у нас начался с 16 ноября, сейчас полным ходом идут работы по размещению кабинетов, установке оборудования, сборке мебели. Переезду готовились заранее, перетаскивать мебель, коробки с вещами нам помогали наши семьи, мужья, дети, родственники, студенты Якутского медицинского колледжа, мы всем им очень благодарны. Даже не верится, что мы переехали в здание с просторными кабинетами и палатами, грузовыми и пассажирскими лифтам, широкими коридорами, где каталки могут без труда разворачиваться».

Отметим, что онкологический диспансер на протяжении 29 лет был вынужден работать в неприспособленном здании бывшего общежития по ул. Свердлова, 3/2. «Ранее онкодиспансер размещался в здании стандартного КПД, где были тесные палаты и операционные, узкие коридоры, отсутствовал лифт, поэтому зачастую после операции врачи были вынуждены переносить больных на руках. В таких непростых условиях нашим пациентам приходилось бороться со сложнейшим заболеванием. Поэтому мы очень благодарны Главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву, руководству Министерства здравоохранения и коллективу Якутской городской клинической больницы, что, наконец, решен проблемный вопрос с размещением онкодиспансера на период строительства нового здания», — отмечает Татьяна Николаева.

Хирург-онколог Татьяна Мигалкина, работающая в Якутском республиканском онкологическом диспансере с 1985 года вспоминает, что в здание бывшего общежития по ул. Свердлова, 3/2, онкодиспансер переехал в 1989 году. «С тех пор на протяжении двадцати с лишним лет мы только и делали, что ждали переезда в приспособленное здание. Сейчас весь наш коллектив и пациенты находятся в приподнятом настроении, потому что переезд в просторное здание городской клинической больницы стал для нас настоящим значимым событием. Я очень рада за своих молодых коллег хирургов, которые даже в старом здании в стесненных условиях с 2013 года начали проводить высокотехнологические операции. Теперь у них с переездом в приспособленное здание появились еще большие возможности для профессионального роста. Желаю всему коллективу нашего диспансера еще больших успехов и новых побед», — говорит Татьяна Афанасьевна.

«Мы очень довольны переездом в приспособленное здание, где просторные светлые операционные блоки, большие палаты, широкие коридоры, даже вид из окна очень хороший», — делится радостью заведующая хирургическим отделением Татьяна Жарникова.

В акушерском отделении Якутской клинической больницы онкодиспансер полностью занимает три первых этажа и частично четвертые и пяти этажи. На первом этаже планируется разместить поликлинику, на втором этаже -химиотерапевтическое отделение, на третьем этаже отделение гинекологии, стационарный блок, на четвертом и пятом этажах будут размещены операционные блоки и отделение реанимации.

В этом здании Якутский республиканский онкодиспансер будет размещаться до окончания строительства нового современного здания онкоцентра.