Якутского режиссера удивила агрессивная реакция на кинофестивале

Якутский режиссер Костас Марсан прокомментировал в соцсети скандал на кинофестивале в Гатчино.

Напомним, что якутский фильм «Мой убийца» стали показывать на якутском языке, без титров.

«Насчет якобы скандала с субтитрами… да было недоразумение, техники не знали как субтитры включить, и их тоже можно понять, фестиваль в Гатчине российский иностранных фильмов нет, и им почти никогда не приходилось особо заморачиваться с титрами. Все фильмы участники все равно на русском. Я тем более в этой технике ничего не шарю… Обычные рабочие моменты фестиваля. Конечно мне надо было в начале проверить перед показом, все ли в порядке… Но пока меня фотографировали и отвлекали с интервью момент был упущен…

Но честно говоря агрессивная реакция некоторых немногих зрителей удивила — почему вы привезли фильм на своем языке?! … А на каком языке должны быть якутские фильмы? И таки да, к вашему сведению, якутский язык жив, он широко применяется в быту, на работе и уж простите нас за намерение и дальше его сохранять и развивать в том числе посредством кино!

Ну да ладно, ушли и ушли, проблема в них, а не в якутском языке. Тем более большая часть гатчинских зрителей оказалось более open minded они осталась и дождались пока проблема с субтитрами была решена. Некоторые после фильма подходили и говорили что даже без субтитров все было понятно по действиям героев. Большое им спасибо!».

(орфография и пунктуация автора сохранены)