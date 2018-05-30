Якутского предпринимателя поздравляют с приобретением дома в Калифорнии

Известного якутского предпринимателя, владельца магазина «Индустрия Севера», общественного деятеля Сарэла ТИХОНОВА прямо сейчас бойко поздравляют друзья по соцсети.

Сарэл Тихонов сообщил в своем фейсбуке:

Сбылась мечта. Прикупил домик в Сан Диего. Принимаю поздравления, почти американец теперь.

И разместил ряд фотографий. Многочисленные друзья по соцсети поздравляют с масштабным приобретением, некоторые интересуются, правда ли все это. Третьи собрались в гости за океан. Четвертые напоминают, что на родине ждет Сергелях. Предприниматель недавно въехал в отстроенный им просторный дом в престижном районе якутской столицы.