Якутского борца показали на федеральном канале Румынии

«Новоиспеченного якутского легионера сборной Румынии по вольной борьбе Николая Охлопкова показали на федеральном румынском канале, где он говорит на местном языке» — сообщает в своем Instagram официальный пресс-секретарь Федерации спортивной борьбы РС(Я) Николай Бястинов.
Как известно, Николай Охлопков официально получил гражданство Румынии, отныне уроженец Сунтаркого улуса будет выступать на мировых коврах (ЧЕ, ЧМ) под флагом румынской команды.
Фото из Instagram
Источник: SAKHALIFE.RU
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