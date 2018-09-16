Якутского борца показали на федеральном канале Румынии

«Новоиспеченного якутского легионера сборной Румынии по вольной борьбе Николая Охлопкова показали на федеральном румынском канале, где он говорит на местном языке» — сообщает в своем Instagram официальный пресс-секретарь Федерации спортивной борьбы РС(Я) Николай Бястинов. Как известно, Николай Охлопков официально получил гражданство Румынии, отныне уроженец Сунтаркого улуса будет выступать на мировых коврах (ЧЕ, ЧМ) под флагом румынской команды. View this post on Instagram Новоиспеченного якутского легионера сборной Румынии по вольной борьбе Николая Охлопкова показали на федеральном румынском канале, где он говорит на местном языке 😀👍👍👍 A post shared by Николай Бястинов (@byastin_news) on Sep 15, 2018 at 6:51pm PDT Фото из Instagram Источник: SAKHALIFE.RU

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