«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать тьму среди дня.

Про то что на севере Якутии вчера среди бела дня на несколько часов стало темно, как ночью стало стало широко известно около суток назад.

Все это напоминало бы «новости желтой прессы» если бы сообщение не опубликовали крупные российские и зарубежные информационные агентства.

Среди которых: «Regnum», «Новые Известия», «Эхо Москвы» и даже британское издание «The Sun».

Глава города Верхоянска в интервью подтвердил необычное явление.

В правительстве региона никак не прокомментировали «исчезновение солнца», нет информации об инциденте и у якутских метеорологов.

Удивительно,что представители властных структур не предложили никакой рабочей версии произошедшего инцидента.

Пользователи сети предложили версию о лесных пожарах или пыльной буре.

Но ближайшие крупные очаги возгорания находятся на расстоянии не менее тысячи километров от места инцидента.

Пыльная буря также является маловероятным явлением в этой местности из за особенностей почвы и густой лесной растительности.

Следующая по популярности версия случившегося- испытания проводимые военными в малонаселенных районах.

Какое устройство могло вызвать такой эффект в атмосфере?

Наши эксперты уже писали ранее об испытаниях новой российской системы радиоподавления «Черные Лучи».

Она представляет из себя компактное взрывное устройство начиненное мелкодисперсным порошком обладающим свойствами радиоподавления и создания дымовой завесы.

Предназначена подобная «дымовая бомба» для дезорганизации обороны противника и выведения из строя его средств связи.

Эффект подобный «якутскому затемнению» могло создать подобное устройство,но гораздо большей мощности сдетонировавшее в верхних слоях стратосферы.

За счет мощных ветров на большой высоте создавшееся облако могло охватить довольно большую площадь.

В условиях боевых действий такой «облачный щит» препятствовал бы переговорам противника и закрывал от радаров крупный участок неба.

Так что современные российские технологии позволяют создать подобное вооружение. Впрочем,Министерство обороны этот инцидент никак не комментирует.