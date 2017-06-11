Якутское сэргэ установлено в Сербии!

В Сербию мы прибыли после 22 часов пути. Очень долгое сидение в Шереметьево утомило. В Белград прилетели ночью, где нас встретили Александр Кириллович и Галина Николаевна Павловы.

Александр Павлов кроме того, что он успешный бизнесмен и постоянный спонсор и меценат якутского этноспорта, имеет и другие увлечения. В частности, он в последние года занимается изготовлением и установкой якутских сэргэ в разных частях света.

Так, он вместе с именитыми мастерами участвовал в изготовлении Аар ба5ах – комплекса сэргэ в национальном парке Гуалала в Калифорнии (США), где впервые поселились русские поселенцы, а также в самом центре Древней Олимпии, ставшей побратимом города Якутска и где в 2012, 2016 гг. зажигали огонь Игр «Дети Азии». Затем он по собственной инициативе собственноручно вытесал, разукрасил узорами и водрузил по всем канонам учения Айыы символизирующие открытость, доброжелательность и гостеприимство якутского народа коновязи в Монголии и Исландии. Недавно изготовил сэргэ в Казахстане, установит его в Астане после Сербии. Таким образом, сэргэ в Балканах станет шестым на счету руководителя ювелирной фирмы, а сама Сербия – 51-м государством в списке посещенных четой Павловых стран.

10-12 июня в Бойцинском парке в городке Прогар неподалеку от столицы Сербии Белграда проходит ысыах, посвященный 385-летию вхождения Якутии в состав России и 120-летию основателя якутской литературы А.Е.Кулаковского-Өксөкүлээх Өлөксөй. Иницаторам его проведения стала внучка великого писателя Лариса Реасовна Кулаковская, проживающая в этой балканской стране. Специально для участия в нем с родины классика прилетели три фольклорных ансамбля – “Дьүрүһүй” (Уулаах Аан) и “Эрэл” (Октемцы) Хангаласского улуса и общества “Оһуохай” г. Якутска. Также прибыли якутяне из разных стран Европы – Англии, Бельгии, Чехии, Германии и т.д.

Накануне, 9 июня, состоялась торжественная церемония установки сэргэ. Сам тотемный столб вырезан Александром Павловым из мощного ствола 104-летнего дуба. Искусный мастер исправил при обтесывании природные изъяны этого древа и перед зрителями предстала величнествнная колонна жетловатого цвета, украшенная классической якутской резьбой и с изображением чорона на навершии. В обряде алгыс приняли участие самодеятельные коллективы из Якутии, участники и организаторы абсолютного чемпионата по мас-рестлингу. Отдыхающие в парке местные жители с большим интересом наблюдали за действиями алгысчыта Андриана Белолюбского из села Октемцы Ханшгаласского улуса. Сэргэ без особых затруднений встало на предназначенной ему лужайке у входа в парк. Затем все присутствующие встали в круг благословдяющего осуохая, который запевали Семен Черноградский, Марта Николаева и Иван Борисов. Мы уверены, что наше сэргэ займет достойное место среди этнографических инсталяций из дерева, украшающих любимое место отдыха жителей окрестных городко и даже столицы, пр иезжающих сюда на выходные.

Организаторы выездных соревнований по мас-рестлингу уже научились работать в любых условиях. Нашим ребятам, привыкшим к тому, что любые состязания должны проходить строго по регламенту, с соблюдением всех требований к их организации, не впервой приходится самим доводить до кондиции место проведения турниров. Так и в этот раз.

До обеда прошли регистрацию участники абсолютного чемпионата Европы на призы президента Международной федерации мас-рестлинга Александра Акимова, а также состоялось взвешивание участников турнира по программе ысыаха. Так, звание самого сильного мас-рестлера Старого Света будут оспаривать представители Сербии (вес одного из атлетов превышает 220 кг), Венгрии, Литвы, Хорватии, Словакии, Чехии и России. Так, мадьярские мадьыны приехали из Будапешта внушительным составом в 18 человек– спортсмены и их болельщики. А будущие хозяева второго этапа, наставник Камилл Шварц и его ученик Михайло Красилинец расстояние в 950 км от Праги до Белграда преодолели на своем автомобиле за 12 часов.

Итак, к 14 часам регистрацию в качестве участников прошли 12 силачей из 7 стран:

Рони Кешкеш, Зелен Делибор и Милош Миланкович (Сербия), Антанас Абрутис (Литва), Сергей Фролкин и Виктор Колибабчук (Россия), Дараш Адам и Шаболс Бласко (Венгрия), Балинт Сойя (Хорватия), Тамаш Сидо и Наги Норберт (Словакия), Михайло Красилинец (Чехия).

В турнире в рамках Ысыаха следующее представительство:

90 кг – Ричард Клемм (Венгрия) и Атилла Китанович (Словакия);

105 кг – Михайло Красилинец (Чехия), Мартин Давид (Венгрия), Янош Габор Кисс (Венгрия), Петек Ерсек (Словакия), Тамаш Дели (Венгрия);

+105 кг – Дэвид Месарош (Венгрия), Йовица Пеулич (Сербия) и Золтан Ковач (Венгрия).