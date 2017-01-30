ЯРО ВСМС определил приоритеты на 2017 г.

27 января состоялось очередное заседание Регионального Совета Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления, в котором приняли участие Сахамин АФАНАСЬЕВ – член Центрального Совета ВСМС, министр охраны природы РС(Я), Василий МЕСТНИКОВ – председатель постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам местного самоуправления, Дмитрий ГОРОХОВ – исполнительный директор Совета муниципальных образований — ассоциации межмуниципального сотрудничества, Георгий МИХАЙЛОВ – руководитель Якутского местного отделения ВСМС, заместитель главы ГО г. Якутска, Семен КЫРБАСОВ – заместитель председателя Общественной палаты РС(Я), Михаил ДОНСКОЙ – директор ГБУ РС(Я) «Ресурсный образовательный центр», Туйаара ИЛЛАРИОНОВА – руководитель исполкома ЯРО ВСМС.

Александр САВВИНОВ – председатель Регионального Совета, председатель Якутской городской Думы рассказал о плане работы Якутского регионального отделения ВСМС на 2017 год. Как сообщил Александр Саввинов, в числе значимых мероприятий федерального уровня, включенных в план ЯРО ВСМС – участие в проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», обеспечение участие лучших муниципальных практик республики во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик, организуемом Правительством РФ и участие в III Всероссийской конференции ВСМС в г.Нефтеюганск ХМАО.

ЯРО ВСМС планирует активно участвовать в формировании муниципального кадрового резерва, продвижении перспективных кандидатов на муниципальные должности, на выборные должности органов местного самоуправления, вовлечении граждан в местное самоуправление и публичную жизнь муниципалитетов, повышении социальной активности и развитии гражданской инициативы населения.

В этом году впервые состоится I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и ЯРО ВСМС должно внести свой весомый вклад в его организацию и успешное проведение. В рамках Съезда региональное отделение ВСМС проведет обучающий семинар по вопросам организации деятельности представительных органов и ставшую традиционной VI Спартакиаду депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований.

Продолжится работа по привлечению в члены ВСМС глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, активистов местного самоуправления. Будут развиваться информационно- и учебно-методическое, консультационное, аналитическое и экспертное направления деятельности ВСМС, пройдут зональные выездные обучающие семинары в рамках реализации проекта «Формирование на базе региональных отделений ВСМС сети Консультационных центров для обучения и консультирования глав муниципальных образований, депутатов представительных органов власти по актуальным вопросам местного самоуправления».

По результатам опросов и рекомендаций семинаров, круглых столов и других мероприятий, в течение года будут разработаны предложения по совершенствованию республиканского и федерального законодательства в области местного самоуправления. Как и прежде, будет оказываться информационная, правовая, методическая помощь местным отделениям ВСМС, муниципальным образованиям.

Вторым вопросом рассмотрели созыв отчётно-выборной конференции ЯРО ВСМС, которую решено провести 29 марта в г.Якутске. В соответствии с Уставом организации, будут заслушаны отчеты Председателя Регионального Совета и контрольно-ревизионной комиссии, избран новый состав Регионального Совета и контрольно-ревизионной комиссии, избраны делегаты на VI Съезд Всероссийского Совета местного самоуправления.

Руководитель исполкома ЯРО ВСМС Туйаара Илларионова представила кандидатуры новых руководителей местных отделений ЯРО ВСМС: Елены ИЛЬЯХОВОЙ (Абыйское отделение) и Аркадия АНТОНОВА (Жатайское отделение).

В завершении заседания был рассмотрен вопрос представления на награждение Памятной медалью «ДОЛГ СОВЕСТЬ ЧЕСТЬ» имени В.А. Петухова и Почетным знаком Якутского регионального отделения ВСМС «За заслуги в развитии местного самоуправления».