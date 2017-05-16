Якутское реалити-шоу «7 дней и Новая Я»

Женский портал Якутии kerekuo.ru и фотограф Ксения БЕРЕГОВАЯ запускают совместный социальный проект «7 дней и Новая Я» в стиле реалити-шоу. В жизни случаются различные неприятные, сложные и трудные ситуации, которые выбивают нас из колеи, мы начинаем искать выход из сложившейся ситуации, пытаемся поменять и изменить жизнь полностью.

Для 5 участниц проекта это стало возможно! Авторы проекта настроены амбициозно: перевернуть жизнь, вдохновить и дать максимум мотивации, энергии для полной жизни!

Специально для проекта разработали программу, рассчитанную на 7 дней – участниц ждут тренинги с опытным психологом Надеждой ВАСИЛЬЕВОЙ (групповые и индивидуальные), различные творческие мастер классы, внешние преображения с профессиональными парикмахерами, визажистами, фотосессии, мотивационные встречи с успешными женщинами Якутии и многое другое! В конце программы участницы получат новый образ, новые цели, большую мотивацию и желание стать ещё лучше.

Первый день съемок прошел в очень эмоциональной и откровенной атмосфере, после знакомства состоялся первый тренинг от психолога и первая фотосессия. Участницы легко открылись и пошли на контакт, что очень важно для проекта.

В рамках социальной помощи и поддержки участие совершенно бесплатно. Весь процесс преображения будет сниматься в режиме реалити-шоу. Программа рассчитана на 7 дней с 15 по 21 мая и будет ежедневно транслироваться на kerekuo.ru и в официальной странице инстаграм @kere.kuo.

ссылки на видео:http://kerekuo.ru/tv-peredacha. Мы в инстаграмме: @kere.kuo