Якутское постпредство в Москве выбрало секси

Конкурс московской студенческой весны, конкурс красоты и таланта среди якутянок «Туйаарыма Куо — 2017» прошел в Москве в минувшую субботу. Главными его организаторами стали молодежное движение «АйТал» и Постоянное представительство Якутии в Москве.

Как отметил председатель жюри, заместитель постпреда Якутии Тарас Попов, «выбор победительницы был очень сложен, но, в результате раздумий, жюри единогласно определило ту, которой и присудили звание «Туйаарыма-Куо 2017».

Самой красивой якутянкой в Москве стала Иванна Павлова — студентка 4 курса Московского государственного технического университета гражданской авиации. «Я долго думала, принимать ли мне участие в конкурсе. Но сегодня я настолько счастлива, что нет никаких сомнений – я приняла верное решение о своем участии», — призналась победительница.

Нынешняя «Туйаарыма Куо» — четырнадцатая по счету. В этом году состав организаторов немного поменялся, что принесло некоторые изменения в сам конкурс, но «красной нитью» осталась главная задача — подчеркнуть самые лучшие стороны конкурсанток.

За звание самой красивой и талантливой боролись семь девушек. Студентка 2 курса Московского педагогического государственного университета, обаятельная Саина Чиркова, очаровательная Лада Барашкова — студентка 4 курса Московского университета стали и сплавов, талантливая Валерия Тазетдинова — студентка 2 курса Государственного университета управления, элегантная Сандаара Иванова — студентка 3 курса Московского университета стали и сплавов, обладательница голливудской улыбки Иванна Павлова — студентка 4 курса Московского государственного технического университета гражданской авиации, завораживающая Камилла Матанова— студентка 3 курса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и грациозная Татьяна Жиркова — студентка 3 курса Московского педагогического государственного.

За несколько часов до начала конкурса «Туйаарыма Куо – 2017» в московском Доме культуры «Чайка» уже стали собираться гости, а сами конкурсантки преобразились в якутских красавиц, одетых в национальные украшения.

Первый этап конкурса по традиции получил название «Визитка». Дебютный выход на сцену всегда очень волнителен, особенно для тех конкурсанток, кто на большую сцену вышел впервые. Несмотря на это, все участницы выступили достойно.

Не менее достойными были и этапы конкурса, посвященные раскрытию талантов его участниц, где конкурсантки представили музыкальные, танцевальные и театральные номера, а также дефиле, раскрывающие красоту и грацию якутянок. Ни один конкурс красоты не обходится без интеллектуального тура. «Туйаарыма Куо» — не исключение. И здесь девушки проявили себя весьма достойно.

Наконец жюри вынесло свой вердикт.

Итак, номинации «Айталыына Куо» (I вице-мисс), «Сайсары Куо» («Мисс Совершенство») присуждены Камиле Матановой.

«Намыына Куо» («Мисс очарование») стала Саина Чиркова.

Сандаара Иванова «Сааскылаана Куо» (II вице-мисс) выиграла в номинации «Саргылаана Куо» («Мисс изящность»), а по итогам интернет-голосования ей присуждена специальная награда.

Иванна Павлова, помимо главной короны победительницы завоевала звание «Сахайаана Куо» («Мисс национальный дух»).

Валерия Тазетдинова стала «Саргылаана Куо» («Мисс грация»).

В номинации «Айыллаана Куо» («Мисс талант») первой стала Лада Барашкова, она же названа «Эйээнэ Куо» («Мисс дружба»).

Татьяна Жиркова победила в номинации «Мичийээнэ Куо» («Мисс обаяние»).

По традиции девушки получили призы и подарки, достойные настоящих красавиц – меха, украшения, бриллианты. Все участницы получили именные ленты и подарки от спонсоров и Постоянного представительства Якутии в Москве. От генерального спонсора — ювелирной компании каждой участнице были вручены серебряные сережки.

Организаторы выражают огромную благодарность всем спонсорам за призы и подарки для участниц.