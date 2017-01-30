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30 января 2017, 13:48
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Якутское белое безмолвие

«У природы много способов убедить человека в его смертности… Но всего сильнее, всего сокрушительнее – Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости… И на человека находит страх перед смертью, перед Богом, перед всем миром, а вместе со страхом – надежда на воскресение и жизнь и тоска по бессмертию… Вот тогда-то человек остается наедине с Богом».

Кто из нас не помнит эти строки Джека ЛОНДОНА?
Для многих якутов таким Белым Безмолвием является Оймяконье.
Новая книга об Оймяконье – уникальная.
Сколько шикарных альбомов я перелистал – не счесть, сотни, если не тысячи, на различных языках, на разные темы. С изумительно красивыми фотографиями, от которых сердце иногда пропускает удар.
Но абсолютное большинство этих альбомов – отрада для глаз, иногда – также для души и сердца, но не для любознательного ума.
А вот в альбоме «Под небом Оймяконья» есть что почитать. Книгу открыл вечером и когда закрыл, обнаружил, что уже утро наступило, так увлекло чтение. История, культура, природа, литература и др. – очень многое подано так, что хочется читать и читать.

«Бешеные англичане»

Расскажу случай из своих командировок.
Раскаленная южная страна.
Невыносимый зной.
Сажусь в тень, спасаясь от прожигающих насквозь солнечных лучей.
Когда чуть в себя прихожу – обнаруживаю рядом странную пару. Англичане лет около 70-75 – высокий худой мужчина и длинноногая сухопарая леди.
Про себя удивляюсь – что они тут делают, в воюющей стране, среди арабов, не очень благожелательно настроенных к лицам европейской внешности?
Конечно, английская пара могла бы задать тот же вопрос мне самому – что тут делает якут из снежной Сибири? Но они меня не различают среди местных – черные очки, борода, я закутан в аборигенную одежду.
А вот англичане в шортах и легких рубашках резко выделяются в этом небольшом городке – перевальном пункте длинного путешествия.
Аборигены смотрят на англичан со смешанными чувствами. Были бы это американцы, даже почтение к их возрасту не спасло бы от конфликта с местными. Но англичан арабы привыкли уважать – они помогли арабским территориям вырваться из-под тисков Оттоманской империи. Хотя та страна, где я был в тот раз, раньше относилась к сфере влияния Франции, благодарность к англичанам все еще сохранилась.
Сразу видно – леди привыкла капризничать своему мужу, надувает губки, тот достает из рюкзака металлическую кружку, куда-то уходит и возвращается с горячим кофе. Леди блаженно улыбается и потягивает дымящийся кофе, а муж вытаскивает бутылку воды и пьет небольшими глотками.
Затем они встают и бредут к обшарпанному автобусу, на котором, видимо, приехали и на котором поедут дальше в марево пустыни.
Невольно в памяти всплывают строки, запущенные Редьярдом КИПЛИНГОМ и отточенные Ноэлем КАУАРДОМ: «Mad Dogs and Englishmen, go out in the midday sun» («Только бешеные собаки и англичане выходят на полуденное солнце»).
Так индийцы говорили о британцах, которые в парадных мундирах выходили на солнцепек и давали залп из орудий, поднимая флаг Юнион Джек.
Один из таких «бешеных англичан» в начале XIX века посетил Якутию. И большой фрагмент из его вышедшей в 1824 году книги «A pedestrian journey through Russia and Siberian Tartary, to the frontiers of China, the Frozen Sea, and Kamtchatka» («О пешем путешествии по России и Сибирской Татарии к границам Китая, замерзшему морю и Камчатке», английское название привожу дословно по Эдинбургскому изданию 1829 года), впервые переведенный на русский язык, приводится в альбоме «Под небом Оймяконья».


Джон КОКРЕН (John Dundas COCHRANE, 1780 – 1825) – британский морской офицер. Сын шотландского авантюриста Эндрю КОКРЕНА-ДЖОНСТОНА, родился в большой и склонной к приключениям семье – был кузеном адмирала Томаса КОКРЕНА (прототип героев 11 книг, кинофильма и 8 телесериалов) и племянником адмирала Александра Форрестера Инглиса КОКРЕНА (штурмом взял Вашингтон и разрушил Капитолий и Белый дом). Произношение шотландской фамилии Cochrane, скорее, не Кохрейн и не Кокрэйн, а Кокрен.
Джон КОКРЕН пересек пешком Францию, Испанию, Португалию, Германию.
В Россию он отправился, как он пишет, случайно – когда в клубе поспорили, что Сибирь остается для англичан «белым пятном». Почти как герой романа Жюля ВЕРНА «Вокруг света за 80 дней» Филеас ФОГГ, который заспорил, заключил пари и отправился в дальнее путешествие.
КОКРЕН не владел русским языком, пытался освоить во время путешествия, но без особого успеха.
Тем не менее, это не помешало ему пресечь всю Россию от Петербурга до Камчатки и обратно, часто без приданных властями казаков-сопровождающих (те заболевали, не выдержав тягот путешествия, и сваливались по дороге).
У КОКРЕНА в России было множество конфликтов с местными – например, его ограбили около Петербурга. Но он обо всех этих стычках и прочем пишет с типично английской отстраненной ироничностью, без злобы и обвинений аборигенов во всех грехах.
Об одном конфликте с тунгусами он пишет:
«Князь рассердился и угрожал либо оставить меня здесь или отвезти назад, с чем я не был согласен. Но, зная тунгусский характер, я был осторожен и избегал провокационного или оскорбительного поведения».
В Оймяконье КОКРЕН путешествовал по глубокому снегу поздней зимой, когда неоднократно ударяли сильные морозы. И при этом временами шел ливневой дождь, усложняющий путешествие. Приходилось возвращаться с полпути из-за трудностей и падежа тягловых оленей и перейти на выносливых якутских лошадей.
КОКРЕН пишет об Оймяконе:
«Эта долина является одной и самых живописных и прекрасных мест во Вселенной».
Пересказывать КОКРЕНА нет смысла – читатели сами прочтут в книге «Под небом Оймяконья».
Даже просто читая книгу КОКРЕНА, можно буквально чувствовать, как тяжко приходилось ему и местным якутам и тунгусам, которые, казалось бы, должны были давно привыкнуть к подобным превратностям. КОКРЕН пишет: «У якутов были унылые лица из-за препятствий, с которыми мы столкнулись, поскольку они никогда не видели таких трудных дорог».
О КОКРЕНЕ многие встречавшие его в российских городах люди писали, что он – мягко говоря, чокнутый.
И этот «бешеный англичанин» (точнее – шотландец) сумел-таки пробиться к Охотскому морю, затем попал на Камчатку.

«Бешеные русские»

Не только англичане бывают «бешеными» в смысле авантюризма, упорства и жажды приключений.
В книге подробно описывается, как осваивали русские землепроходцы этот неизведанный для них суровый край, с какими неимоверными трудностями они столкнулись.
Легендарные Михаил СТАДУХИН, Семен ДЕЖНЕВ и Дмитрий ЗЫРЯН прошли через земли Оймяконья навстречу своим великим географическим открытиям, которые обессмертили их имена.

«Бешеные якуты»

Такими же бесшабашными были и первые якуты, пришедшие в Оймяконье обосноваться.
О них автор книги «Под небом Оймяконья» Спиридон СЛЕПЦОВ пишет так занимательно, что они как бы оживают со всеми своими сложными характерами, порывами и поступками. Чего стоит, например, сага об эпическом РЫЖЕУСЕ (САҺЫЛ Бытык), реальной исторической личности (о нем есть письменные свидетельства).
Читая этот раздел книги, я не скрывал досаду – если бы автор избрал в своей жизни стезю историка, мы бы обрели такого же одаренного исследователя этнической истории якутов, как Иван КОНСТАНТИНОВ и академик Анатолий ГОГОЛЕВ.
Но Спиридон СЛЕПЦОВ – к сожалению, не историк.
А пишет он как настоящий академический ученый – обстоятельно, критично, временами со скепсисом, отделяя вымысел исторических преданий от реальных событий, перипетий и личностей, обосновывая каждое свое умозаключение русскими письменными документами, археологическими материалами, выводами известных историков, чьему авторитету можно доверять. И подробно докапываясь до мельчайших деталей, которые другие обычно упускают или не хотят обратить внимание.
Классификация, систематизация и контент-анализ у Спиридона СЛЕПЦОВА – все как у Ивана КОНСТАНТИНОВА и Анатолия ГОГОЛЕВА, а в чем-то даже превосходит их методику.
Раздел о якутском освоении Оймяконья достоин стать одним из наиболее глубоко разработанных трудов по истории якутов. И при этом написанном как захватывающий исторический детектив.

Об авторе

Признаюсь, книгу «Под небом Оймяконья» я начал читать только из-за личности автора, предвкушая открыть для себя нетривиальную книгу, поскольку сам Спиридон СЛЕПЦОВ – человек неординарный.
Многим он известен преимущественно как фотограф.
Привожу одну из его фотографий из этого альбома, чтобы показать, как он умеет снимать.


Со Спиридоном СЛЕПЦОВЫМ я общался вообще-то только полчаса. Но и этого хватило.
Обратиться к нему посоветовали после долгих безуспешных попыток сделать характерные фото одного человека. Всякие именитые фотографы делали крутые фото, но никак не могли угадать главное в натуре того человека. И тогда сказали, что сумел бы только фотограф СЛЕПЦОВ, которого я раньше лишь заочно знал – иногда читал его блог и видел меткие снимки.
Фотосессию мы прервали сразу после третьего снимка – дальше продолжать не было смысла: стало ясно, что получилось.
Прав был Лион ФЕЙХТВАНГЕР: «Талантливый человек талантлив во всем».
Оказывается, Спиридон СЛЕПЦОВ является кандидатом биологических наук (жаль, что не исторических), лауреатом Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники. Причем премию получил 11 лет назад, т.е. будучи совсем молодым ученым.
Когда я об этом рассказал некоторым – их изумлению не было предела. Они привыкли воспринимать его как скромного и одаренного молодого человека. То, что он – ученый и лауреат Госпремии – было сюрпризом для них.
Сестра СЛЕПЦОВА в 39 лет стала доктором медицинских наук.
По материнской линии СЛЕПЦОВ является родственником Алексея БОЯРОВА, одного из первых наркомов молодой Якутской республики. Что и говорить, гены…

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Источник: Иван НИКОЛАЕВ. Фото предоставлены автором, а также взяты с фейсбука Спиридона СЛЕПЦОВА.
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