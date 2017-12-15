Якутский журналист взял автограф у Путина

14 декабря состоялась очередная пресс-конференция президента России Владимира ПУТИНА.
Якутянам на этот раз не удалось задать вопрос. Но главный редактор газеты «Эхо столицы» Александр ПРОКОПЬЕВ смог заполучить автограф президента, о чем сообщил в своем фейсбуке.
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«К сожалению, задать вопрос президенту не удалось. Зато получилось взять автограф у Владимира Владимировича! Благодаря, кстати, рядом сидевшему ещё одному журналисту на коляске Игорю Гундерову. Фото Нюргуяна Угарова», — написал Александр Прокопьев.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU