Якутский жеребец с английскими корнями Шторм стал победителем скачек на 4800 метров

Уверенной победой жеребца Шторм из Олекминского улуса завершилась гонка на самую длинную дистанцию конных скачек, посвященных Дню России. Скакун смешанной якутской и английской породы выиграл приз «Национальное достояние Якутии».

Конные скачки в честь Дня России проходили на ипподроме Ус Хатын 12 июня. Всего было запланировано шесть дистанций, где почти в каждом из них фигурировали имена звездных скакунов.

На первую гонку на 2400 метров для лошадей четырех лет и старше вышли шесть скакунов. Среди них были победитель недавней скачки Дня Победы Форлан, именитые Соджаз, Салто, Турбо Дансер, но лучший результат — 3 минуты 13 секунд — показал Блэк Джек из Мегино-Кангаласского улуса. Второе место занял его земляк Салто (2,53 минуты), третье место у амгинца Форлана (2,54 минуты).

Вторую скачку с большим отрывом выиграл Джафар из Хангаласского улуса. Его ближайший преследователь Эдимон отстал на две с лишним секунды, третьим прибежал Белман, представляющий Верхневилюйский улус.

Зрелищной получилась третья гонка, где Корибиан Бой и Скай Файтер пришли к финишу ноздря в ноздрю. Лишь три десятых доли секунды отделили лидеров, зафиксировав победу первого. Конкистадор отстал от фаворитов на секунду и завоевал третье место.

Гонку для самых выносливых припасли под четвертым номером — на старт вышли якутские полукровки за приз «Национальное достояние республики». Однако для местных жеребцов дистанция 4800 метров далась не легко, а двое вообще сошли с соревнований. В итоге олекминец Шторм прибежал первым, показав время 7 минут 5 секунд. Представитель этого же улуса Беллатор финишировал на секунду позже. Третьим оказался мегинец Рыжик.

«На дистанцию вышли якутские породы, смешанные с английскими. Они стойко терпят морозы, неприхотливы в быту. Обычно такие лошади выходят на старт во время ысыахов, их воспитывают фанаты своего дела. Мой жеребец Шторм впервые совершил официальный забег. Следующий старт мы планируем во время ысыаха в Мегино-Кангаласском улусе», — рассказал ЯСИА тренер Герман Янков.





В двух последних дистанциях для лошадей возрастом три года золотые медали завоевали Айнцер Гут и Найт Шот. Вторые места у Сайбер Шота и Мелекуша, третьи — Барокко и Голден Фокс. В неофициальном командном зачете выиграли представители Мегино-Кангаласского улуса. На их счету четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медали.