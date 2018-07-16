Якутский «заводчанин» на закрытии мундиаля с Уиллом Смитом

Ранее сообщалось, что танцор ZAVODа, воспитанник Нюргуяны ЯКОВЛЕВОЙ и Андрея ЛАМУТА Серго СИДОРОВ выступит на церемонии закрытии Мундиаля в однмо номере с Уиллом СМИТОМ.
Источник: Соцсеть
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Ранее сообщалось, что танцор ZAVODа, воспитанник Нюргуяны ЯКОВЛЕВОЙ и Андрея ЛАМУТА Серго СИДОРОВ выступит на церемонии закрытии Мундиаля в однмо номере с Уиллом СМИТОМ.
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