Якутский «заводчанин» на закрытии мундиаля с Уиллом Смитом

Ранее сообщалось, что танцор ZAVODа, воспитанник Нюргуяны ЯКОВЛЕВОЙ и Андрея ЛАМУТА Серго СИДОРОВ выступит на церемонии закрытии Мундиаля в однмо номере с Уиллом СМИТОМ. Источник: Соцсеть

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