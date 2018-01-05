«Якутский» закон теперь действует на всей территории России

С 1 января 2018 года на всей территории России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Этот же закон запрещает с 1 января розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, а также розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов.

Принятие и вступление в силу этого закона стало большой победой группы народных депутатов, в том числе представляющих Якутию. Напомним, что в течение нескольких лет член постоянных комитетов Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству, по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр Кошуков вместе со своим коллегой по парламенту Якутии Владимиром Атаманченко работал над законопроектом «О запрете розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Саха (Якутия)».

В окончательном чтении этот закон, получивший в народе короткое название «Закон Кошукова», был принят парламентом Якутии 14 октября 2015 года.

«Первоначально инициатива пошла от группы депутатов Нерюнгринского районного Совета. Еще в 2013 году ко мне обратились атаман Нерюнгринского казачьего общества, член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Николай Назаров, депутаты Александр Силин и Алексей Наумов с просьбой разработать законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним энергетических напитков», — рассказал о начале работы над этим законом народный депутат Якутии Александр Кошуков.

Все последние годы проблема так называемых «энергетиков» оставалась чрезвычайно актуальной для нашего общества, в первую очередь – для подростков и молодежи, представители которой не осознавали до конца последствий их употребления. Сочетание алкоголя и тонизирующих веществ в составе этих напитков вызывают стимуляцию энергетического обмена, усиливают многократно риск токсического и мутагенного действия алкоголя на растущий организм.

«Резкий рост употребления молодежью тонизирующих (энергетических) напитков вызывал серьезные опасения. Большинство «энергетиков» создавались с вкусовыми и тонизирующими добавками, присущими традиционным безалкогольным прохладительным напиткам. Они выпускались в красочной привлекательной потребительской упаковке, содержащей молодежную символику, чем увеличивали свою аудиторию потребителей среди подрастающего поколения», — говорил Александр Кошуков, защищая свой законопроект на различных уровнях.

Сегодняшней победы на уровне Российской Федерации удалось достичь, конечно, не за один день. Первоначально разработанный Александром Кошуковым и его соратниками законопроект касался не прямого запрета, а только ограничений в сфере розничной продажи и распространения безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на территории Якутии. Проект закона «Об ограничениях розничной продажи и распространения безалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на территории Республики Саха (Якутия)» был внесен в Ил Тумэн в 2014 году.

Для обсуждения этого закона депутаты, представители общественности и средств массовой информации собирались на «круглые столы». Многим запомнилась встреча в парламенте Якутии в ноябре 2014 года, когда вместе с Александром Кошуковым на это заседание пришли депутаты Нерюнгринского райсовета. В частности, Николай Назаров принёс с собой несколько банок с этими опасными напитками, разлил их и показал воочию, что даже ядовито малиновая и насыщенно-жёлтая окраска напитков показывает, насколько много в них красителей и ненатуральных веществ. Депутат рассказал, как в Нерюнгри пришлось спасать девочку 13 лет, больную сахарным диабетом и астмой, которая с подругой выпила «энергетик». Врачи еле откачали её из комы. С 2006 года, когда «энергетики» стали активно продаваться в Нерюнгри, произошли десятки случаев, когда от их употребления детям становилось плохо.

Таким образом, помимо самого законопроекта, было создано здоровое общественное мнение, благодаря чему закон получил дополнительную общественную поддержку.

В июне 2015 года Закон «Об установлении ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Саха (Якутия)» вступил в силу.

Работа продолжалась, и 14 октября 2015 года Ил Тумэн принял проект республиканского закона «Об установлении запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Саха (Якутия)» в окончательном чтении.

Далее инициатива народных депутатов Якутии пошла на федеральный уровень. С 1 января 2018 года закон вступил в силу. Таким образом, многолетняя и упорная борьба народного депутата Якутии от Нерюнгринского района Александра Кошукова и многих его коллег за принятие закона, надежно защищающего молодых людей от вредных для их здоровья напитков, увенчалась долгожданным успехом!

По предложению депутатов Нерюнгринского районного совета новый 2018-й год планируется объявить Годом здорового образа жизни. Сегодня в Якутии спортом занимается почти треть населения республики — примерно 270 тысяч человек. Молодые люди, которые занимаются спортом, не станут искать дорогу к алкоголю, энергетикам, наркотикам и прочим подобным гадостям.

Прекрасно, что и законодатели республики помогают молодёжи сформировать правильные жизненные ориентиры. Поэтому огромное спасибо народным депутатам, авторам законодательной инициативы, чье упорство, настойчивость, уверенность в своей правоте и юридическая грамотность позволили добиться принятия такого нужного и важного для всех закона.

Впрочем, на этом работа народных депутатов Якутии, способствующая пропаганде здорового образа жизни, не заканчивается. В 2017 году председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, председатель постоянного комитета по селу и аграрной политике Дмитрий Саввин, председатель постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев, народный депутат Якутии от Нерюнгринского района Александр Кошуков разработали и внесли на рассмотрение Ил Тумэна законопроект о внесении изменения в статью 7 «Товары, реклама которых не допускается» Федерального Закона от 13 марта 2006 года № 38 ФЗ «О рекламе». Эту статью предлагается дополнить пунктом 10, включив в список не рекламируемых товаров безалкогольное пиво.

Успешное принятие и вступление в силу закона о запрете на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков на федеральном уровне, дает основания надеяться, что новая актуальная инициатива депутатов Якутии также будет поддержана депутатами Государственной думы.